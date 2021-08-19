Метро Києва тимчасово змінить графік роботи: що потрібно знати

23 серпня

Протягом дня в метро Києва закриють вхід та вихід зі станції "Золоті ворота", який розташований на вул. Володимирській.

24 серпня

Від початку відкриття метро і до 13:00 закриють вхід та вихід станції метро "Майдан Незалежності" та перехід між станціями "Майдан Незалежності" та "Хрещатик" (проїзд потягів буде здійснюватися без зупинки на станції "Майдан Незалежності").

Крім цього, з 8:00 до 13:00 закриють вхід та вихід зі станції метро "Хрещатик", який розташований на Алеї Героїв Небесної Сотні.

Між тим 24 серпня, у разі необхідності перед початком урочистого концерту (о 18:30), можливе обмеження на вхід-вихід до станції метро "Олімпійська".

А після закінчення концерту, в залежності від пасажиропотоку, можливе закриття на вхід станцій "Олімпійська", "Площа Льва Толстого" і "Палац Спорту".

Також у ніч проти 25 серпня метрополітен продовжить роботу на 2 години.