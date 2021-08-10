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У метро Києва сьогодні можуть обмежити роботу: на яких станціях

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Київ, Вівторок 10 серпня 2021 10:43
У метро Києва сьогодні можуть обмежити роботу: на яких станціях Фото: у метро Києва сьогодні можуть обмежити роботу (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Марія Кучерявець

Сьогодні, 10 серпня можливі обмеження у роботі метрополітену Києва на станціях "Палац спорту", "Олімпійська" та "Площа Льва Толстого". Причиною є проведення футбольного матчу.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу КП "Київський метрополітен".

"10 серпня, у зв’язку із проведенням на НСК "Олімпійський" футбольного матчу (початок гри о 20:30) між командами "Шахтар" (Донецьк) та "Генк" (Бельгія), можливі деякі зміни у роботі столичного метрополітену", - йдеться у повідомленні.

Так, перед початком футбольного матчу, а також після завершення гри можливе закриття на вхід станцій "Палац спорту", "Олімпійська" та "Площа Льва Толстого".

У прес-службі пояснюють, що такий механізм застосовується для уникнення масового скупчення пасажирів на платформах станцій.

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