У метро Києва сьогодні можуть обмежити роботу: на яких станціях

Сьогодні, 10 серпня можливі обмеження у роботі метрополітену Києва на станціях "Палац спорту", "Олімпійська" та "Площа Льва Толстого". Причиною є проведення футбольного матчу.

"10 серпня, у зв’язку із проведенням на НСК "Олімпійський" футбольного матчу (початок гри о 20:30) між командами "Шахтар" (Донецьк) та "Генк" (Бельгія), можливі деякі зміни у роботі столичного метрополітену", - йдеться у повідомленні.

Так, перед початком футбольного матчу, а також після завершення гри можливе закриття на вхід станцій "Палац спорту", "Олімпійська" та "Площа Льва Толстого".

У прес-службі пояснюють, що такий механізм застосовується для уникнення масового скупчення пасажирів на платформах станцій.