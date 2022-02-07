Масштабне графіті розташовано у переході метро між станціями "Хрещатик" й "Площа незалежності".

Фото: у метро Києва з'явилася мурал-реклама Horizon Forbidden West (twitter.com/CHOBUDA)

На артах зображена головна героїня серії - Елой, а також різні роботи, які очікуються у новій частині.

Фото: у метро Києва з'явилася мурал-реклама Horizon Forbidden West (twitter.com/CHOBUDA)

В Horizon Forbidden West буде більше 40 видів нових роботі, які, до речі, також зображені на муралі. Наприклад, у попередній частині гри було 26 видів противників.

У коментарі для РБК-Україна, в пресслужбі PlayStation відзначили, що мурал належить столичній локальній студії. Водночас компанія також готує додатковий рекламний проєкт напередодні виходу гри, однак подробиці стануть відомим вже 10 лютого.

Що відомо про Horizon Forbidden West?

Гра є прямим продовжень історії пригод Елой після подій, що відбувались у Horizon Zero Dawn. Головна героїня серії вирушить у нові землі, де на її шляху зустрінуться нові небезпечні роботи, вороги та друзі.

Водночас PlayStation готує гайдбук обсягом у 200 сторінок, у яких будуть описані виключно роботи. Тим часом Future Press анонсувала ще більшу книгу на 656 сторінок, у якій будуть описані лор, світ та додаткова інформація о персонажах. Вихід масштабного гайдбуку варто очікувати вже восени поточного року.

Реліз Horizon Forbidden West відбудеться вже 18 лютого для PS4 та PS5.