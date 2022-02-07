У метро Києва було розміщено рекламу гри Horizon Forbidden West. Вихід продовження серії запланований вже на 18 лютого 2022 року.
Подробиці стінопису Horizon Forbidden West - в матеріалі РБК-Україна.
Масштабне графіті розташовано у переході метро між станціями "Хрещатик" й "Площа незалежності".
Фото: у метро Києва з'явилася мурал-реклама Horizon Forbidden West (twitter.com/CHOBUDA)
На артах зображена головна героїня серії - Елой, а також різні роботи, які очікуються у новій частині.
Фото: у метро Києва з'явилася мурал-реклама Horizon Forbidden West (twitter.com/CHOBUDA)
В Horizon Forbidden West буде більше 40 видів нових роботі, які, до речі, також зображені на муралі. Наприклад, у попередній частині гри було 26 видів противників.
У коментарі для РБК-Україна, в пресслужбі PlayStation відзначили, що мурал належить столичній локальній студії. Водночас компанія також готує додатковий рекламний проєкт напередодні виходу гри, однак подробиці стануть відомим вже 10 лютого.
Гра є прямим продовжень історії пригод Елой після подій, що відбувались у Horizon Zero Dawn. Головна героїня серії вирушить у нові землі, де на її шляху зустрінуться нові небезпечні роботи, вороги та друзі.
Водночас PlayStation готує гайдбук обсягом у 200 сторінок, у яких будуть описані виключно роботи. Тим часом Future Press анонсувала ще більшу книгу на 656 сторінок, у якій будуть описані лор, світ та додаткова інформація о персонажах. Вихід масштабного гайдбуку варто очікувати вже восени поточного року.
Реліз Horizon Forbidden West відбудеться вже 18 лютого для PS4 та PS5.