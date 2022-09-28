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Метро в Харькове завтра заработает в полном объеме: подробности

Фото: Метро в Харькове завтра заработает в полном объеме (facebook.com/metro.kh)
Автор: Дмитрий Браславский

В Харькове метрополитен полноценно запускает свою работу по Салтовской линии. Поезда будут ехать в самый пострадавший от войны район.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Харьковского метрополитена.

"Салтовская линия метрополитена возобновляет работу в полном объеме", - говорится в заявлении.

По информации метрополитена, с 6:30 завтрашнего дня Салтовская линия заработает в полном объеме.

"Электроезда будут курсировать с интервалом в 10 минут по всем станциям линии: от "Исторического музея" до "Героев труда", - добавили в пресс-службе.

Напомним, что метро в Харькове возобновило свою работу еще в мае.

Однако уже в июне на Салтовской ветке метро временно ограничили движение поезда. Три станции закрыли для пассажиров.

Позже заявляли, что движение метро между станциями приостанавливается на неопределенный срок, а об открытии станций будет сообщено дополнительно.

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Война в Украинехарков