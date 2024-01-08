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"Метнивест" Ахметова назвали крупнейшим частным донором ВСУ

Фото: "Метнивест" назвали крупнейшим частным донором ВСУ (пресс-служба)
Автор: Артем Горовенко

Компания "Метинвест" за время войны понесла огромные потери, но наладила новые цепочки экспорта и перевела производство на военные рельсы. В общей сложности с начала войны компания выделила на помощь армии уже 2,5 млрд грн, что делает ее крупнейшим частным донором ВСУ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на статью NV.

В частности, компания наладила технологию производства спецстали для бронепластин - главных составляющих бронежилетов и щиты для обеспечения охраны ВСУ. Специалисты планируют оснастить броней 200 фронтовых машин.

Также компания передала бойцам более 330 специальных мобильных укрытий-"криївок", изготовленных из стали, и изготовила более 250 единиц фальшивой артиллерии - макетов гаубиц и радарных установок. Бронетехнику ВСУ на фронте защищают 32 "ловца ланцетов", которые разработали специалисты "Метинвеста".

Чтобы укрепить обороноспособность ВСУ, компания наладила системные поставки на фронт военной техники и оборудования. В частности, защитники получили более 1500 дронов, 1700 тепловизоров, 875 единиц коммуникационного оборудования и более 520 автомобилей разного назначения. Кроме того, специалисты компании производят капитальный ремонт автомобилей для армии.

Всего "Метинвест" изготовил или закупил за границей 150 тыс. бронежилетов, 25 тыс. шлемов и касок и 31,5 тыс. турникетов. Средства индивидуальной защиты получают военнослужащие сил обороны Украины, спасатели, коммунальщики и волонтеры, работающие в опасных регионах: это делает компанию одним из крупнейших поставщиков амуниции в Украине.

Кроме того, в рамках крупного проекта "Метинвеста" и его акционера Рината Ахметова, компания начала производство противоминных тралов для танков, помогающих контрнаступлению.

Кроме того, группа инвестировала 9,5 млн грн в строительство Центра противоминной деятельности: там научат более 3 тыс. саперов разминировать территории.

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Вооруженные силы УкраиныМетинвест