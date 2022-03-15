Меткомбінати України виготовили для армії 35 тисяч протитанкових їжаків

"Ще місяць тому ми з гордістю казали, що найгарніші сталеві споруди України зроблені зі сталі "Метінвесту". Сьогодні ми та наші партнери виготовляємо зі сталі не такі витончені об’єкти. Вони прості, але переконливі. Українські міста зустрічають загарбників не з квітами, а з їжаками й ланцюгами", - розповідає Юрій Риженков, генеральний директор "Метінвест".

За його словами, компанія розпочала допомагати ЗСУ і територіальній обороні по всій Україні з перших днів війни. Крім металу для їжаків, на базі "Метінвест" СМЦ виготовляють шиповані ланцюги проти колісної техніки та протидесантні їжаки.

Також зі сталі "Метінвесту" роблять буржуйки та печі для опалення й розігріву їжі на блокпостах. А для побудови блокпостів компанія надала понад 600 тонн піску та щебеню, 2,1 тисячі залізобетонних блоків і 60 плит, лісоматеріали.

Як повідомлялось, в інтерв’ю американському Forbes Рінат Ахметов заявив, що разом з усіма українцями чекає на перемогу у війні, яку розв'язала Росія, і не пошкодує грошей для відновлення країни.

Нагадаємо, раніше для захисту воїнів України компанія виділила 10 мільйонів євро на придбання бронежилетів, касок й аптечок.

Закупівля проходитиме в кілька етапів. У межах першого етапу "Метінвест" придбав 2 800 бронежилетів третього й четвертого рівнів захисту, вироблених у Польщі, та 500 армійських аптечок виробництва Туреччини.

На другому етапі також будуть придбані бронежилети, медичні аптечки й захисні каски для тероборони. Перша партія вже прямує в Україну і найближчим часом буде надана силам територіальної оборони.