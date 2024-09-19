В "Метинвесте" рассказали о преимуществах подземного госпиталя

Министерство обороны совместно с компанией "Метинвест" открыли первый подземный госпиталь. Его основные преимущества – наличие всех коммуникаций, защищенность и маскировка.

Об этом заявил операционный директор группы "Метинвест" Александр Мироненко, передает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу компании.

"Идея создать подземный госпиталь возникла, когда наши "тайники" медики начали использовать как маленькие стабилизационные пункты на передней линии. До этого стабпункты базировались в сельских домах, и их часто уничтожали. Тогда медики начали использовать наши "тайники", чтобы зарыться под землю и обезопасить себя", - говорит Мироненко.

Когда компания "Метинвест" сделала первые командные пункты уровня оперативно-тактической группировки, специалисты начали рассуждать, как реализовать такой проект и для медицинских сил, чтобы оказывать помощь бойцам до того, как они доедут в больницу и получат хирургические или другие услуги. Так родился подземный госпиталь площадью 500 квадратных метров. Его построили в рамках милитарной инициативы "Стальной фронт Рината Ахметова".

"Фактически мы выполнили все - от этапа проектирования и финансирования до строительства сооружения и частичного обеспечения медицинским оборудованием. Часть специализированного военного оборудования невозможно купить на открытом рынке, поэтому его доставили медицинские силы", - объясняет операционный директор "Метинвеста".

По его словам, общая сумма инвестиций в безопасность наших военных составила 20 млн грн, из которых 7 млн грн потрачено на медицинское оборудование, а 13 млн грн – на металлические сооружения, лес, строительные работы и обустройство инфраструктуры.

Главная задача госпиталя – не просто остановка кровотечения или проведение стабилизационных мероприятий, а оказание расширенной медицинской помощи.

Также госпиталь располагает двумя операционными комнатами, в которых могут выполнять хирургические вмешательства. Также есть комнаты, где люди ожидают эвакуации после оказанной медицинской помощи.

"Главные преимущества госпиталя - ближе расположение к линии фронта, скрытность и маскировка: госпиталь обустроен так, что под землю заезжает даже полноценный грузовик, и его не видно. И, безусловно, это защита медиков, ведь госпиталь расположен на глубине 6 метров под землей" , – объясняет Мироненко.

Кроме того, госпиталь полностью обеспечен всеми коммуникациями: госпиталь подключен к общей электросети и имеет два резервных генератора. Вода 24/7, и подается из собственной скважины. Также есть септик, куда идут стоки. Оборудованы душ и туалет.

"Все удобства расположены в безопасности под землей. Кроме того, есть связь, РЭБ, интернет, Wi-Fi. Кстати, первый признак у медиков, что с бойцом все будет хорошо, это когда он спрашивает пароль от Wi-Fi" , – смеется Мироненко.

Он также уточнил, что в будущем проект будет масштабирован: сейчас идет стадия определения кооперации и тиражирования.

"Этот образец был полностью сделан за наш счет. Сейчас мы планируем определенную кооперацию, где мы будем, например, делать все оборудование для госпиталя, а Минобороны с руководством медицинских сил будет отвечать за медицинское оборудование. Стали у нас хватит", - отметил Мироненко.