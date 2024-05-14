В "Метинвесте" рассказали, что спасает коллектив от профессионального выгорания на работе

"Наш опыт стрессовых изменений продолжается с 2014 года, поэтому мы в определенной степени уже адаптировались. Но такой группировки, как за последние три года, я еще не видел. Мы научились подстраиваться под блекауты, прекращение газоснабжения, перестройку логистических путей и ракетные обстрелы. огромной скоростью ликвидируют последствия.

По его словам, у компании уже есть планы по послевоенному восстановлению. Сейчас же фокус на том, что необходимо работать, сохранять коллектив и привлекать новых работников, ведь у "Метинвеста" очень много мобилизованных. Это помогает рабочим уберечься от выгорания.

"После войны мы будем иметь зеленую сталь и модернизированные производства, которые уменьшают нагрузку на экологию. А сейчас мы помогаем ВСУ. Покупаем необходимое бригадам - например, дроны, повышаем обороноспособность страны. Наладили производство укрытий, противоминных тралов, защиты для пулеметчиков. Горят глаза! Один наш сотрудник не может служить по возрасту. Он работает на экскаваторе, роет блиндажи и окопы.

После войны, по его словам, "Метинвест" ожидает возвращения 8000 ветеранов, у которых будет уникальный новый опыт, поэтому нужно будет создавать новый коллектив, который будет сплавом из гражданских и бывших военных.

"Это немного другая культура. Но производственная культура подобна армейской - в части дисциплины, ответственности, рисков. В США мы изучали опыт заботы о ветеранах. Будем использовать эти знания, но все равно будем строить собственную систему отношений с ветеранами и коллективом, работавшим во время боевых действий на предприятиях", - резюмировал Мироненко.

Напомним, ранее сообщалось, что "Метинвест" предлагает переобучение для тех, кто стремится освоить новую специальность или не может заниматься предварительной работой из-за состояния здоровья. В частности, ветеранам предлагают бесплатное обучение и льготные условия поступления в университет "Метинвест Политехника".