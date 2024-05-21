В "Метинвесте" рассказали о преимуществах "белого" трудоустройства во время войны

Выплата зарплаты "в конверте" – распространенная практика по всему миру, и Украина не исключение. И хотя на первый взгляд получение большей суммы может казаться выгодным, на самом деле у официальной зарплаты существенные преимущества, которые делают ее лучшим выбором для работника.

Об этом заявила директор по устойчивому развитию и взаимодействию с персоналом Группы "Метинвест" Татьяна Петрук, сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу компании.

Прежде всего это - уверенность в ближайшем будущем, что приобретает особую ценность во времена неопределенности.

Она пояснила, что официально трудоустроенные лица имеют доступ к комплексному пакету социальных гарантий, обеспечивающему им и их семьям уверенность в будущем. Речь идет о социальных выплатах и достойном пенсионном обеспечении. Если получать зарплату в конверте, право на все эти гарантии будет потеряно, и это может иметь серьезные последствия.

"Официальная зарплата не только увеличивает шансы на получение кредитов в банках и других финансовых учреждениях, но и открывает доступ к ссудам на выгодных условиях. Это может помочь приобрести жилье, взяв ипотечный кредит, или получить ссуду на покупку авто или получение образования. С "теневой" "Зарплатой шансы на получение кредита значительно снижаются, а условия кредитования могут быть гораздо хуже", - подчеркнула Петрук.

По ее словам, белые работодатели заинтересованы в лучших специалистах, поэтому регулярно отслеживают тенденции на рынке оплаты труда и показатели инфляции. Такие работодатели позволяют работникам развиваться, учиться и строить карьеру внутри компании - ведь привлечь и удержать как можно больше талантов с доказанным опытом и высокой квалификацией – цель любого бизнеса.

"Важным моментом является также то, что размер официальной зарплаты фиксируется в трудовом договоре. Этот юридический документ защищает права работника и защищает его от незаконного увольнения. В случае же невыполнения работодателем своих обязательств можно обратиться в органы государственной власти для защиты своих прав" , – добавила она.

Кроме того, "белая" зарплата – это значительный вклад в развитие страны, что особенно важно в условиях, в которых сейчас оказалась Украина. Ведь налоги, получаемые в т.ч. из "белых" зарплат, позволяют государству выделять ВСУ необходимые средства для выполнения их задач.