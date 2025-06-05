В "Метинвесте" рассказали о новых требованиях Евросоюза к украинским компаниям

В частности, теперь наличие ESG-практик (экология, социальная ответственность и корпоративное управление) становится не просто преимуществом, а обязательным условием для работы на рынке ЕС.

ESG - это комплекс подходов, которые учитывают влияние компании на окружающую среду, ответственность перед обществом и прозрачное корпоративное управление. Соблюдение этих принципов помогает снизить риски, связанные с охраной окружающей среды, безопасностью работников и соблюдением экологических стандартов, а также с качеством корпоративного управления, что влияет на устойчивость и финансовую стабильность бизнеса, говорит менеджер по вопросам ESG и устойчивого финансирования Метинвеста Кристина Руснак. Опытом компании по внедрению ESG-практик она поделилась на тренинге от Федерации работодателей Украины (ФРУ) и Конфедерации датской промышленности (Danish Business Association).

Дополнительным стимулом для украинских компаний модернизироваться являются регуляторные требования Евросоюза по нефинансовой отчетности, введение углеродного налога на импорт продукции с высокими выбросами CO₂ (CBAM) и другие инициативы. К тому же, международные и украинские банки, инвестиционные фонды все чаще учитывают ESG-факторы при принятии решений о финансировании, говорит Руснак.

По словам Кристины Руснак, первый шаг во внедрении ESG - это оценка существенных тем: как деятельность компании влияет на окружающую среду и людей, и как эти сферы, в свою очередь, сказываются на бизнесе. В компании уже готовятся к новой отчетности ЕС: после определения существенных тем выбирают показатели, по которым отслеживают и показывают прогресс в каждом направлении ESG. Например, в экологическом блоке отчитываются об объемах углеродных и других выбросов, потреблении энергии, воды и инвестициях в природоохранные мероприятия.

"В условиях войны особое значение имеет социальная ответственность: Метинвест уже направил более 250 млн долларов на поддержку ВСУ, гуманитарные проекты и помощь гражданским", - сказала Кристина Руснак.

Такие данные компания ежегодно публикует в отчете на ее сайте по международным стандартам GRI, SASB (отчетность об экологических, социальных и управленческих рисках и возможностях, которые могут влиять на финансовые результаты компании) и рекомендациям TCFD (для раскрытия климатических рисков и влияния компаний на изменение климата).

Также компания регулярно анализирует ESG-риски и внедряет меры для их снижения. Среди новых - климатические риски (такие как CBAM и изменение климата), а также дефицит кадров из-за войны. В ответ на эти вызовы Метинвест усиливает систему управления климатическими рисками, исследует низкоуглеродные технологии и инициативы по декарбонизации. Также компания развивает программы по управлению персоналом, в частности повышает зарплаты, расширяет инициативы поддержки работников, внедряет программы для ветеранов.