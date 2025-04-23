В "Метинвесте" рассказали, как получить высшее техническое образование за счет ваучеров

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу "Метинвеста".

Государственный ваучер выдается единоразово и дает право на обучение по определенному перечню профессий и специальностей. Его стоимость составляет до 30 280 гривен: этого достаточно, чтобы покрыть большую часть расходов на обучение.

Если сумма превышает этот лимит, разницу можно оплатить самостоятельно или при поддержке работодателя. Чтобы воспользоваться возможностью обучения по ваучеру, необходимо обратиться в центр занятости или подать заявку онлайн на сайте Государственной службы занятости. После получения документа поступающий выбирает образовательную программу, после чего, на общих или льготных условиях, поступает в вуз.

Воспользоваться правом на обучение по государственному ваучеру могут украинцы, которые уже имеют диплом и опыт работы, но стремятся освоить новую профессию или изменить карьерный путь. Программа рассчитана на тех, кто имеет не менее 15 лет страхового стажа и достиг 45-летнего возраста, а также на ветеранов, внутренне перемещенных лиц и граждан, пострадавших в результате войны - из-за ранения, потери работы или вынужденного перемещения.

Важно: ваучер выдается только тем, кто не состоит на учете как безработный, и имеет образование не ниже профессионально-технического уровня.

Первый частный горно-металлургического вуз Метинвест Политехника также присоединился к национальной программе поддержки, и предлагает получить актуальные технические специальности по ваучеру на обучение от Государственной службы занятости. Это возможность для ветеранов, внутренне перемещенных лиц, пострадавших от войны и людей с опытом работы получить новую профессию или переквалифицироваться за государственный счет.

Также в этом году Метинвест Политехника упростил процедуру для поступления ветеранов: им достаточно пройти только онлайн-собеседование. В прошлом году, воспользовавшись такой возможностью, 26 защитников - участников проекта "Сердце Азовстали" и сотрудников "Метинвеста" уже стали студентами горно-металлургического вуза.

Как известно, университет основала компания "Метинвест" Рината Ахметова в июне 2020 года. Сейчас в вузе продолжается четвертая вступительная кампания: набор идет на образовательные программы для будущих бакалавров, магистров, а также в аспирантуру.