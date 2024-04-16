В "Метинвесте" рассказали, на опыт каких стран ориентируются в работе с ветеранами

Для этих программ использовался американский и израильский опыт, но он был дополнен уникальными украинскими методиками.

"Когда человек возвращается с фронта, он является таким же членом нашего коллектива, как и остальные. Но для ее адаптации требуется немного больше времени и усилий. При необходимости мы помогаем с лечением, реабилитацией, протезированием. Мы ввели дополнительные психологические скрининги. Разработали и внедрили целую экосистему интеграции ветеранов в гражданскую жизнь. Некоторые компании выделяют работу с ветеранами в отдельное направление. Мы не выделяем - мы адаптируем все наши бизнес-процессы к новым реалиям", - отметила Петрук.

Она подчеркнула, что внутренние ветераны - ДНК компании, люди с доказанным профессиональным опытом, квалификацией и умениями. В то же время компания не разделяет подходы на ветеранский или не ветеранский, а также сохраняет системность в своих программах.

"У нас есть герои, которые возвращаются с фронта, но так же есть герои, ежедневно стоящие у мартена или у домны. Поэтому система оплаты труда и нематериального вознаграждения, оценка персонала, должности остается единой для всех сотрудников. Чествование и поддержка ветеранов должны быть организованы так, чтобы не разделять, а объединять коллективы. И эта работа должна быть системной. Не разовая акция - что-то сделали, раздали брошюры, и на этом все завершилось. А направление, с которым мы будем работать постоянно", - подчеркнула Петрук.

Она отметила, что большое внимание в компании уделяют обучению коллективов, как принимать ветеранов, чтобы люди понимали, какие вопросы можно задавать, а какие нет, что можно делать и как предлагать помощь.

"Мы работаем над созданием ветеранских объединений, ветеранских пространств. Но не надо навязывать что-то ветеранам. Мы принимаем их, как обычных людей, и спрашиваем, нужна ли помощь. Если нужна - помогаем. То есть должна быть готовность и знание, как помочь. Но не надо навязывать свою помощь", - убеждена Петрук.

По ее словам, при подготовке ветеранских программ специалисты "Метинвеста" изучили очень много разного опыта. Современный опыт работы с ветеранами в Израиле и США, поэтому в компании ориентировались на него.

"Но такого опыта работы с ветеранами, который будет в Украине, не будет ни у кого. Мы воюем на своей земле и защищаем свою землю. Это мы будем делиться нашим опытом с другими государствами. И дай Бог, чтобы это никогда не понадобилось другим странам ", – резюмировала Петрук.