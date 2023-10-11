В "Метинвесте" подсчитали сколько стали понадобится Украине для восстановления

"По нашим расчетам, на восстановление жилья и социальной инфраструктуры пока понадобится около 3,5 млн тонн стали. Мы принимали во внимание объемы разрушенных зданий - а таких сейчас более 65 тысяч - и среднюю металлоемкость этих объектов. Восстановление также потребует времени - перспектива 5-10 лет, так что мы также учитывали средние годовые показатели потребления металла. Сталь на восстановление есть, и Метинвест готов обеспечить потребности страны в металле", - отметила руководитель проектного офиса строительного сектора "Метинвест-СМЦ" Татьяна Скрипка.

Напомним, в мае 2023 года "Метинвест-СМЦ" представил концепцию возобновления страны "Стальная мечта".

Она предусматривает более 200 готовых проектов построек на основе трех предварительно изготовленных элементов из стали - каркаса, модуля и платформы. Это жилая застройка (дома на 1-8 этажей, общежитие, гостиница), социальная инфраструктура (школа, детсад, амбулатория) и инфраструктурные объекты (паркинг, спорткомплекс и подземное укрытие).

Проекты содержат полный пакет документов, включая смету, графики строительства, планирование, технические решения.