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В "Метинвесте" подсчитали сколько стали понадобится Украине для восстановления

Фото: в "Метинвесте" подсчитали, сколько стали понадобится Украине для восстановления (пресс-служба)
Автор: Юлия Бойко

Для восстановления жилья и социальной инфраструктуры в Украине, разрушенных в результате российского вторжения, требуется около 3,5 млн тонн стали. Именно столько нужно, чтобы восстановить 65 тысяч зданий.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение компании.

"По нашим расчетам, на восстановление жилья и социальной инфраструктуры пока понадобится около 3,5 млн тонн стали. Мы принимали во внимание объемы разрушенных зданий - а таких сейчас более 65 тысяч - и среднюю металлоемкость этих объектов. Восстановление также потребует времени - перспектива 5-10 лет, так что мы также учитывали средние годовые показатели потребления металла. Сталь на восстановление есть, и Метинвест готов обеспечить потребности страны в металле", - отметила руководитель проектного офиса строительного сектора "Метинвест-СМЦ" Татьяна Скрипка.

Напомним, в мае 2023 года "Метинвест-СМЦ" представил концепцию возобновления страны "Стальная мечта".

Она предусматривает более 200 готовых проектов построек на основе трех предварительно изготовленных элементов из стали - каркаса, модуля и платформы. Это жилая застройка (дома на 1-8 этажей, общежитие, гостиница), социальная инфраструктура (школа, детсад, амбулатория) и инфраструктурные объекты (паркинг, спорткомплекс и подземное укрытие).

Проекты содержат полный пакет документов, включая смету, графики строительства, планирование, технические решения.

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Метинвест