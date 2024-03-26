В "Метинвесте" Ахметова назвали главные проблемы украинского экспорта

"Когда открыли этот временный коридор, первые корабли после агропродукции были именно с продукцией Метинвеста. Я благодарен Силам обороны, разведке, нашим партнерам, которые сделали это возможным. Но это только начало. Нужно работать дальше. Открытие морского коридора, благодаря усилиям украинской власти, позволило нарастить объемы экспорта, хотя некоторые затруднения с логистикой еще остаются", - подчеркнул Рыженков.

По его словам, "Метинвест" уже планирует следующие инвестиции, которые станут основой для послевоенного восстановления страны. Но бизнесу нужна валютная либерализация - чтобы улучшить инвестиционный климат и продолжить инвестировать в Украину.

"Если мы не будем внедрять какие-либо способы возвращать инвестиции, то мы не сможем их привлекать в Украину", - подчеркнул он.

Кроме того, наращивать производство не позволяют группе, являющейся одним из крупнейших доноров Сил обороны Украины, действующими правилами мобилизации работников, отметил Рыженков.

"Мы прозрачная компания. Все наши сотрудники зарегистрированы в военкоматах и прошли военно-врачебные комиссии. Мы самый донор, но мы не имеем возможности наращивать объемы производства, которое могло бы поддерживать экономику. Поэтому от государства нам нужны более прозрачные правила бронирования, которые бы стимулировали рост бизнеса, а не только отток кадров в Сила обороны", - пояснил Рыженков.

В свою очередь глава офиса генерального директора группы Александр Водовиз отметил: проблема №1 для компании - нехватка персонала.

"Мы бы хотели, чтобы директорам предприятий, признанных критическими, предоставили право, скажем, 10% персонала бронировать самостоятельно. А не проходить эти десять кругов ада через Министерство экономики, Генштаб и еще 25 органов, которые все это согласовывают. И тогда каждый директор предприятия могло бы дополнительно определять, какой персонал является критическим", - добавил он.