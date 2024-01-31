"Метинвест" построил уже 35 опорных пунктов для ВСУ на линии обороны, в планах - еще 90

"Мы передали уже более 330 бункеров для бойцов. Но встал вопрос, что нужно сделать командные пункты, чтобы обеспечивать непрерывное управление войском вблизи линии столкновения. После этого у нас была очень содержательная дискуссия с военными, с командованием по отдельным направлениям. И мы разработали проект" командного пункта, состоящего из 5-6 тайников", - рассказал он.

По его словам, эти командные пункты выполнены с максимальным комфортом: оборудованы вентиляцией, обогревом, интернетом и всеми средствами связи, которые используют военные.

Там также оборудованы места, где операторы онлайн наблюдают, что происходит на линии столкновения - наблюдение производится с использованием больших телевизоров и компьютерной техники, которую тоже обеспечивает "Метинвест".

Проходит производство в рамках милитарной инициативы "Стальной фронт" Рината Ахметова.

"Мы серьезно относимся к обеспечению безопасности этого производства, понимаем, что враг постоянно ищет места, где производят продукцию для обороны Украины. Все площадки, на которых производится продукция - и минные тралы, и командные пункты и "крыивки" - расположены за пределами наших предприятий. Мы заботимся о безопасности людей, работающих на этих объектах", - подчеркнул Мироненко.

В общей сложности около 400-500 сотрудников "Метинвеста" постоянно вовлечены в производство продукции оборонительного характера.