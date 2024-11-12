RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война в Украине Зеленский заявления Израиль новости Выборы в США Лица Войны

"Метинвест" основал программы оздоровления в Карпатах для детей защитников

Фото: "Метинвест" открыл программы оздоровления в Карпатах для детей защитников (metinvest.media)
Автор: Александр Мороз

Гуманитарная инициатива Группы "Метинвест" "Спасаем жизнь" в течение осенних каникул оздоровила 45 детей сотрудников украинских предприятий компании. В течение восьми дней детей ожидала активная и насыщенная программа: многочисленные экскурсии, походы в горы, а также конкурсы, квесты, концерты и костры.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу компании.

Лагерь "Synevir Camp" возле озера Синевир в Карпатах посетили дети ветеранов АТО и участников боевых действий, а также сотрудников с инвалидностью, полученных в результате войны, участвующих в боевых действиях или получивших тяжелые ранения; ранения во время обстрелов гражданской инфраструктуры; выполнение боевых задач или считаются пропавшими без вести.

Проект реализован за счет партнеров фонда United Сoal Foundation, созданного предприятиями UCC, американской угледобывающей компании Метинвеста.

"Мы делаем все возможное, чтобы дети наших защитников чувствовали поддержку и надежду на лучшее завтра. В течение осенних каникул они имели возможность отдохнуть, перезагрузиться и восстановить силы. Экскурсии, активности и общение помогли им избавиться от тревог и наполниться новыми впечатлениями. Программы отдыха и улучшения здоровье не только формируют комфортный корпоративный климат, но и является инвестицией в будущее, ведь счастливые дети со временем становятся ответственными взрослыми", - сказала директор по устойчивому развитию и взаимодействию с персоналом группы "Метинвест" Татьяна Петрук.

Напомним, этим летом "Метинвест" оздоровил в лагере в Карпатах 100 детей сотрудников-защитников, погибших во время службы, попали в плен, пропали без вести, и детей ветеранов, после демобилизации вернувшихся на предприятия компании.

Гуманитарную инициативу "Спасаем жизнь" создала группа "Метинвест" в координации с Фондом Рината Ахметова в начале российского вторжения в Украину. С начала полномасштабной войны проект помог более полумиллиона человек. Украинцы получили 4200 тонн продуктов и средств гигиены, а больницы – медикаменты и оборудование на 9,5 млн грн.

К проекту присоединились 10 фондов и общественных организаций, а также более 250 компаний-доноров со всего мира. За время его работы сумма помощи от доноров превысила 2,8 млн. евро.

Среди основных направлений работы "Спасаем жизнь" протезирование и реабилитация военных и мирных жителей, а также психологическое восстановление женщин и детей. С начала полномасштабной войны психологическую реабилитацию при содействии инициативы прошли около 1 200 женщин и детей.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
МетинвестКарпаты