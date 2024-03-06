RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

"Метинвест" внедрит в Украине опыт США по работе с ветеранами

Фото: "Метинвест" внедрит в Украине опыт США по работе с ветеранами (пресс-служба)
Автор: Сергей Новиков

Основными особенностями американской системы по работе с ветеранами является создание сообществ для ветеранов и интеграция в мирную жизнь не только самих бывших военных, но и их семей. Такой подход в Украине будет внедрять и компания "Метинвест".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение компании.

Как отмечают в компании, с начала полномасштабного вторжения в ряды Сил обороны Украины мобилизовано более 9000 сотрудников "Метинвеста". Более 500 ветеранов уже вернулись с войны и приступили к работе.

Также группа привлекает новых сотрудников - ветеранов ВСУ, ранее не работавших в компании. Поэтому построение ветеранской экосистемы и внедрение лучших мировых практик по работе с бывшими военными является главной задачей компании.

В рамках недельного тура топменеджеры компании познакомились с инициативой "Герои создают Америку", узнали о государственно-частном партнерстве для преодоления дефицита квалифицированных кадров и программы для семей ветеранов, изучали практики JP Morgan по инклюзивности во время трудоустройства ветеранов.

Особым событием для участников тура стало посещение современного комьюнити-центра для ветеранов и изучение опыта работы с бывшими военными в компаниях Walmart, CVS Health, Wells Fargo, Peraton, Northrop Grumman.

В завершение учебы руководители "Метинвеста" встретились с Томасом Боуманом, CEO TGB Strategies Inc., бывшим заместителем секретаря Министерства по делам ветеранов США, и изучили подходы к психологическому и ментальному восстановлению ветеранов от общественных организаций Avalon Action Alliance и Cohen Veterans Network.

"Это был очень напряженный учебный тур, но очень полезный для каждого руководителя "Метинвеста". Привлечение опыта США позволило под другим углом взглянуть на долговременные потребности и задачи бизнеса с точки зрения интеграции ветеранов в гражданскую жизнь и коллективы. Глубже понять их потребности и формы самоорганизации. С этим опытом мы сможем усовершенствовать наши ветеранские программы с большим акцентом на переобучение и адаптацию к мирной жизни именно семей ветеранов, а также создать внутри компании экосистему, направленную на объединение, в которой рядом будут работать возвращающиеся с фронта герои и герои. производства, которые продолжали работать, несмотря на ракетные обстрелы", - заявила директор по устойчивому развитию и взаимодействию с персоналом Метинвеста Татьяна Петрук.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram .

Читайте РБК-Украина в Google News
МетинвестСоединенные Штаты Америки