"Метинвест" внедрит в Украине опыт США по работе с ветеранами

Как отмечают в компании, с начала полномасштабного вторжения в ряды Сил обороны Украины мобилизовано более 9000 сотрудников "Метинвеста". Более 500 ветеранов уже вернулись с войны и приступили к работе.

Также группа привлекает новых сотрудников - ветеранов ВСУ, ранее не работавших в компании. Поэтому построение ветеранской экосистемы и внедрение лучших мировых практик по работе с бывшими военными является главной задачей компании.

В рамках недельного тура топменеджеры компании познакомились с инициативой "Герои создают Америку", узнали о государственно-частном партнерстве для преодоления дефицита квалифицированных кадров и программы для семей ветеранов, изучали практики JP Morgan по инклюзивности во время трудоустройства ветеранов.

Особым событием для участников тура стало посещение современного комьюнити-центра для ветеранов и изучение опыта работы с бывшими военными в компаниях Walmart, CVS Health, Wells Fargo, Peraton, Northrop Grumman.

В завершение учебы руководители "Метинвеста" встретились с Томасом Боуманом, CEO TGB Strategies Inc., бывшим заместителем секретаря Министерства по делам ветеранов США, и изучили подходы к психологическому и ментальному восстановлению ветеранов от общественных организаций Avalon Action Alliance и Cohen Veterans Network.

"Это был очень напряженный учебный тур, но очень полезный для каждого руководителя "Метинвеста". Привлечение опыта США позволило под другим углом взглянуть на долговременные потребности и задачи бизнеса с точки зрения интеграции ветеранов в гражданскую жизнь и коллективы. Глубже понять их потребности и формы самоорганизации. С этим опытом мы сможем усовершенствовать наши ветеранские программы с большим акцентом на переобучение и адаптацию к мирной жизни именно семей ветеранов, а также создать внутри компании экосистему, направленную на объединение, в которой рядом будут работать возвращающиеся с фронта герои и герои. производства, которые продолжали работать, несмотря на ракетные обстрелы", - заявила директор по устойчивому развитию и взаимодействию с персоналом Метинвеста Татьяна Петрук.