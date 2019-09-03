"Метінвест" увійшов у топ-20 найуспішніших українських брендів

Група "Метінвест" увійшла в топ-20 найуспішніших українських брендів, які стали відомими по всій Україні і увійшли в число лідерів у своїх галузях. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відповідний рейтинг, підготовлений ЗМІ з урахуванням відомостей з різних відкритих джерел, у тому числі офіційної інформації компаній, повідомлень у медіа, думок галузевих експертів.

Як відомо, ТОВ "Метінвест Холдинг" - управляюча компанія групи "Метінвест", було засноване в 2006 році. До групи увійшли підприємства металургійної, вугільної, гірничорудної та коксохімічної галузей. "Метінвест" є першим і єдиним українським учасником Всесвітньої асоціації виробників сталі (World Steel Association).

Група "Метінвест" контролює весь виробничий ланцюжок від видобутку руди і вугілля до виробництва напівфабрикатів і готової продукції, і має мережу продажів у всіх ключових регіонах світу. Як зазначають автори рейтингу, близькість підприємств до ключових залізничних ліній і портів дозволяє оперативно постачати сировину і металопродукцію по всьому світу. Група підтримує глобальні ініціативи і бере участь у міжнародних екологічних проектах. Так, у 2010 р. "Метінвест" приєднався до Глобального договору ООН.

"Метінвест" також зміцнює свої позиції найбільшої гірничо-металургійної групи в Україні. У 2018 р. реалізована інвестиційна програма на 900 млн доларів, що стала рекордною для "Метінвесту" за останні сім років.

За словами генерального директора групи "Метінвест" Юрія Риженкова, на маріупольської майданчику основним досягненням стало завершення будівництва машини безперервного лиття заготовки №4 на ММК ім. Ілліча.

"Машина усунула вузькі місця в розливанні і фактично збільшила річний обсяг виробництва сталі на 40%, до 4,3 млн т. Важливо зазначити, що близько третини вартості проекту було профінансовано за рахунок довгострокової кредитної лінії, виданої під гарантії австрійського експортно-кредитного агентства. На гірничодобувних підприємствах "Метінвест" проводить масштабну модернізацію кар'єрної техніки, щоб наростити обсяги та підвищити ефективність виробництва", - повідомив він.

Риженков також підкреслив, що на Північному і Центральному ГЗК проводяться ремонти машин грудкування, що дозволить "Метінвесту" отримати додаткову маржу за рахунок високих премій на окатиш.

Найбільші інвестиційні проекти 2019-2020 роки - капітальний ремонт доменної печі №3 на "Азовсталі" вартістю понад 145 млн доларів з одночасним запуском установки вдування пиловугільного палива для зниження споживання природного газу, а також реконструкція газоочисних систем аглофабрики на ММК ім. Ілліча вартістю 140 млн доларів, що дозволить знизити викиди пилу на 90%.

"Метінвест" в липні цього року залучив кредитну лінію на 34,4 млн євро для фінансування на ММК ім. Ілліча масштабної реконструкції листопрокатного цеху 1700.

В топ найуспішніших українських брендів також увійшли компанії ТОВ "Буковель", VOVK, ПРАТ "Фармацевтична фірма "Дарниця", DIM Group, ТОВ "РУШ", "Кава зі Львова", AVANGARDCO IPL, ТОВ "Київський ювелірний завод", ПРАТ "Авіакомпанія "Міжнародні авіалінії України", група компаній "Нова Пошта", ПРАТ "Оболонь", Трикотажна фабрика "Промінь", ТОВ "Ювелірний дім "Сова", ТОВ СП "Украфлора", ПАТ "АБ "Укргазбанк", АТ "Укрзалізниця", ПАТ "Укрнафта", ПАТ "Укртелеком", ВАТ "Уманьпиво".