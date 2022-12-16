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"Метинвест" отправил на фронт партию стальных блиндажей

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Пятница 16 декабря 2022 19:35
"Метинвест" отправил на фронт партию стальных блиндажей Фото: "Метинвест" отправил на фронт партию стальных блиндажей (пресс-служба)
Автор: Юлия Бойко

Группа "Метинвест" передала на Авдеевское направление еще два модульных укрытия, защищающих бойцов от обстрелов. Укрытия сделаны на криворожских предприятиях компании Рината Ахметова в рамках его инициативы "Стальной фронт".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу компании.

Модульные укрытия сделаны из крепкой волнистой стали по усовершенствованному проекту. Их можно легко разобрать и быстро переместить между позициями.

Это полевое жилье: внутри есть место для сна и для печи, обустроена вентиляция, стоки, запасной аварийный выход. Такую конструкцию специалисты группы "Метинвест" разрабатывали с учетом пожеланий военных.

"Поддержка защитников на линии фронта - одно из приоритетных направлений работы компании в военное время. С первых дней полномасштабного вторжения Метинвест помогает ВСУ и ТРО. Мы предоставляем горючее, технику, материалы для оборонных сооружений. Системно передаем украинским военным современную защитную амуницию, дроны. защитить наших ребят от холода, делаем и отправляем буржуйки, дрова. Особенно ценна такая помощь на передовой, в городах типа Авдеевки, граничащие с линией фронта. Мы беспокоимся о каждом, кто защищает нашу землю от врага", - рассказал и.о. генерального директора АКХЗ Юрия Кциненко.

Изготовление каждого такого укрытия стоит около 200 тыс. грн, но военные получают их бесплатно.

Предприятия группы изготовили и передали украинским защитникам 51 надежных модульных укрытий. Их строительство продолжится до конца войны.

Напомним, "Стальной фронт" - милитарная инициатива, в рамках которой предприятия Рината Ахметова уже передали на передовую 15 новейших спутниковых артиллерийских комплексов наведения огня, более 2 тысяч раций и дронов, более 700 авто, полмиллиона литров горючего и многое другое.

Сумма милитарной и гуманитарной помощи компаний с начала полномасштабного вторжения достигла 3,5 млрд грн.

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