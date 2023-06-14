RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

"Метинвест" выделил 9 млн на психологическое восстановление пострадавших от войны детей

Фото: "Метинвест" выделил 9 млн на психологическое восстановление пострадавших от войны детей (пресс-служба)
Автор: Юлия Бойко

Гуманитарная инициатива группы "Метинвест" ввела новую программу психологической реабилитации детей, пострадавших в результате войны - Strong Generation Camp. "Метинвест" при поддержке доноров направляет эту программу почти в 9 млн грн.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт компании.

Более 400 детей пройдут программу обновления в одном из лучших оздоровительных центров Карпат. Участниками программы станут дети мобилизованных в ряды ВСУ работников "Метинвеста", сотрудников - вынужденных переселенцев со всех украинских предприятий компании, а также дети, лишившиеся близких на войне.

На старте программы этим летом планируется три заезда продолжительностью по две недели каждый. Первый заезд начнется в конце июня.

Детей ждет оздоровительная программа, а также индивидуальная и групповая работа с психологами, тренинги и арттерапия. Развлекательная часть содержит игры, квесты, мастер-классы, экскурсии к озерам, горам и водопадам, спортивные игры и многое другое.

В течение всей программы детских психологов будут консультировать и сопровождать специалисты Ассоциации психологов Украины.

"Спасаем жизнь" использует разнообразные подходы к восстановлению ментального здоровья украинцев, которые получили травмы войны. Инициатива совместно с Глобальным договором ООН в Украине создает Центры психологической реабилитации и поддержки пострадавшим мирным жителям. Наша новая программа направлена на психологическую поддержку детей, которые из-за войны потеряли родителей, покинули дома или пережили другие травматические события. Надеюсь, сила украинских Карпат и забота специалистов помогут детям справиться с травмами и вернуть способность радоваться жизни", - отметила директор по устойчивому развитию и взаимодействию с коллективом группы Татьяна Петрук.

Напомним, инициативу "Спасаем жизнь" группа "Метинвест" создала в координации с Фондом Рината Ахметова в начале российского вторжения в Украину.

За 15 месяцев полномасштабной войны проект помог почти 500 тысячам человек в 70 территориальных общинах. Украинцы получили около 4200 тонн продуктов и средств гигиены, а больницы - медпрепараты, расходные материалы и оборудование на 250 тысяч евро.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
дітиМетинвест