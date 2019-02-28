"Метінвест" збільшив сплату податків і зборів в півтора рази

"Метінвест" перерахував 22,2 млрд гривень до бюджетів всіх рівнів України

Группа "Метинвест", с учетом ассоциированных компаний и совместных предприятий, перечислила 22,2 млрд грн в бюджеты всех уровней Украины в 2018 году, что на 50% больше налоговых отчислений 2017 года. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу "Метинвеста".

Отмечается, что в 2018 году "Метинвест" заплатил 11,1 млрд грн налога на прибыль, что выше показателя 2017 года на 76%.

Кроме того, по данным пресс-службы, в прошлом году выплаты единого социального взноса увеличились на 30%, до 3,1 млрд грн, а налога на доходы физических лиц – на 22%, до 2,9 млрд грн. Это произошло за счет повышений заработной платы на предприятиях "Метинвеста".

Ресурсные платежи увеличились до 2,7 млрд грн, что на 14% больше показателя 2017 года.

По словам генерального директора группы Юрия Рыженкова, "Метинвест" традиционно остается в сотне крупнейших налогоплательщиков Украины, а металлургия – среди пятерки отраслей, на которых держится экономика страны.

"Прошлый год в целом был благоприятным для металлургов. Несмотря на протекционизм на международных рынках и дефицит локомотивной тяги, нам удалось реализовать рекордную инвестпрограмму за последние семь лет, а зарплаты на наших предприятиях выросли в среднем на 30%", - сказал Рыженков.

Напомним, ранее рейтинговое агентство S&P Global Ratings подтвердило Metinvest долгосрочный международный рейтинг в национальной валюте на уровне "B-" эмитенту Metinvest.