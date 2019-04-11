"Метінвест-Шиппінг" стала кращим експедитором і морським агентом року

Компанія "Метінвест-Шиппінг", логістичний підрозділ Групи Метінвест, посіла перше місце відразу в двох номінаціях 12-го Національного морського рейтингу України за підсумками 2018 року. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу "Метінвесту".

Згідно з рейтингом, "Метінвест-Шиппінг" посів перше місце в номінації "Експедитор року" за рекордну кількість экспедированных вантажів через морські порти та термінали країни. Компанія проэкспедировала 25,37 млн тонн вантажів, що перевищує сумарний обсяг перевалки інших учасників першої п'ятірки.

Також "Метінвест-Шиппінг" посів перше місце в номінації "Морський агент" – за найбільшу кількість обслужених самохідних суден в українських морських портах. У минулому році компанія обслужила 761 судно.

"Метінвест-Шиппінг" – генеральний експедитор Групи Метінвест, найбільшого вантажовідправника в Україні. За підсумками минулого року, на вантажі Групи довелося близько 22% всіх відправлень по мережі "Укрзалізниці" і близько 19% перевалки вантажів в морських портах України.

Національний морський рейтинг України ініційовано журналом "Порти України" та інформаційно-аналітичним центром BlackSea Trans. Щорічний рейтинг проводиться за підтримки Міністерства інфраструктури України, асоціації "Укрпорт", Спілка портових операторів, Асоціації міжнародних експедиторів України, Асоціації морських агентів України, Міжнародної асоціації судновласників Чорноморсько-Азовського басейну (BINSA). Переможці більшості номінацій визначаються за результатами рейтингів, які складаються на підставі показників роботи підприємств.