"Метинвест" будет развивать зеленую металлургию в Украине и Европе, - Рыженков

"Метинвест" обладает достаточно хорошей ресурсной базой в Кривом Роге, которую можно улучшить, чтобы обеспечить производство зеленой стали в Европе. Мы являемся источником наибольших объемов чистого сырья для производства зеленой стали на европейском континенте. Так что наша стратегия состоит в том, чтобы развивать производство зеленой стали в Украине", - заявил Рыженков.

Прежде всего, конечно, нужно дождаться, пока военные риски значительно снизятся, чтобы компания могла делать значительные инвестиции в Украине, уточнил Рыженков. Но инвестиционные планы у компании уже подготовлены.

"Мы рассматриваем возможность строительства или приобретения новых мощностей по производству зеленой стали за пределами Украины, которые будут работать на украинском сырье. Один из таких заводов мы планируем построить в Италии. Но мы также открыты для других возможностей, включая приобретение активов в соседних странах" , – уточнил СЕО компании.

Напомним, ранее "Метинвест" Ахметова включили в рейтинг крупнейших инвесторов Украины: ежегодно компания вкладывает 12 млрд в инвестиционные проекты в Украине.