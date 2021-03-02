"Метінвест" розробляє дорожню карту на 10 років зі скорочення викидів вуглекислого газу

Міжнародна вертикально інтегрована гірничо-металургійна група "Метінвест" розробляє дорожню карту на найближчі 10 років зі скорочення викидів вуглекислого газу підприємствами групи.
Про це повідомив генеральний директор групи "Метінвест" Юрій Риженков, передає УНІАН.
"Зараз розробляється 10-річна дорожня карта "Метінвесту" зі скорочення викидів CO2. Як тільки у нас буде розуміння, яким чином ми зможемо стати вуглецево-нейтральною компанією, ми оголосимо про це", - сказав Риженков.
Він підкреслив, що заяви компанії в частині екології завжди підкріплюються покроковим планом дій з конкретними показниками, які повинні бути досягнуті.
"Добрі наміри повинні підкріплюватися реальними кроками, які потрібно зробити для досягнення цієї мети, і наявними ресурсами, щоб обіцянки не виглядали голослівними. "Метінвест" бере на себе відповідальність за кожну дану обіцянку. Всі наші заяви в частині екології підкріплюються покроковим планом дій із зазначенням обсягів зниження викидів і вартості", - додав він.
Нагадаємо, група "Метінвест" - міжнародна вертикально інтегрована гірничо-металургійна група компаній, яка є найбільшим в Україні і одним з найбільших в СНД виробником залізорудної сировини і сталі.