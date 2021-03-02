"Метінвест" розробляє дорожню карту на 10 років зі скорочення викидів вуглекислого газу

"Зараз розробляється 10-річна дорожня карта "Метінвесту" зі скорочення викидів CO2. Як тільки у нас буде розуміння, яким чином ми зможемо стати вуглецево-нейтральною компанією, ми оголосимо про це", - сказав Риженков.

Він підкреслив, що заяви компанії в частині екології завжди підкріплюються покроковим планом дій з конкретними показниками, які повинні бути досягнуті.

"Добрі наміри повинні підкріплюватися реальними кроками, які потрібно зробити для досягнення цієї мети, і наявними ресурсами, щоб обіцянки не виглядали голослівними. "Метінвест" бере на себе відповідальність за кожну дану обіцянку. Всі наші заяви в частині екології підкріплюються покроковим планом дій із зазначенням обсягів зниження викидів і вартості", - додав він.