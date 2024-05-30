"Метинвест" предлагает обучение и работу для ветеранов войны

"Вернувшиеся нуждаются в адаптации к гражданской жизни для себя и их семей. Это вопрос к тому, какие сервисы есть вокруг, что должен работодатель сделать для сотрудника. И здесь мы многое взяли в домашнюю работу", - сказал Давиденко.

Он уточнил: последние полтора года компания работает над созданием экосистемы, позволяющей ветеранам комфортно вернуться на рабочие места. Она основывается на нескольких основополагающих принципах. Первый – ответственность, то есть за работу с ветеранами отвечают руководители всех звеньев. Второй — системность: Метинвест внедряет не отдельные, а постоянные проекты психологической поддержки, дополнительные медосмотры, ветеранские сообщества и т.д. Третий принцип – это приоритетность. В частности, компания провела опрос ветеранов относительно того, в какой именно помощи они нуждаются.

"Многие люди говорят, что они хотели бы учиться и пройти переквалификацию. То есть они хотят не только роста вверх, но и развития внутри компании как специалистов. Более половины - это очень большая потребность", - уточнил Олег Давыденко.

Четвертый принцип построения экосистемы – справедливость. "Возможно, это был первый запрос от ветеранов — воспринимайте нас как гражданских, не как ветеранов. Не надо особых условий. И это помогает им быть частью коллектива и объединять людей", — говорит Давыденко.

По его словам, в компании провели обучение для руководителей, как работать с ветеранами и предотвратить конфликты в коллективе. А для коллективов организовали открытые лекции, касающиеся чувствительных для ветеранов тем.

"Для "Метинвеста" ветеран и его психологическое состояние - не оговорка, а абсолютная возможность. Человек с новыми знаниями, с военным опытом - то, что нужно в среде промышленных предприятий. У нас есть 4 тысячи вакансий и готовы брать всех. Мы ждем каждого. с рынка, кто готов работать", – подчеркнул Олег Давиденко.

Он уточнил, что компания предоставляет возможности для трудоустройства по большому спектру инженерно-технических специальностей, и при необходимости можно пройти обучение, которое в зависимости от квалификации может занять от 3-6 месяцев и более.

Как известно, Группа "Метинвест" вошла в список 15 несокрушимых компаний-работодателей Украины по версии dsnews.ua. Метинвест попал в список за максимальные усилия по сохранению коллективов предприятий в условиях беспрецедентных вызовов, в частности, потери значительной части активов и работы в прифронтовых регионах.