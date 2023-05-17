"Метинвест" представил проект восстановления Украины "Стальная мечта"

Концепция содержит проекты 13 типов зданий из стали, каждое из которых выполнено в нескольких вариантах. Эти проекты отличают инклюзивность, экологичность и скорость строительства: например, одноэтажный дом можно возвести за 2 месяца, восьмиэтажный - за 9 месяцев, а детсад - вдвое быстрее обычного.

Проекты также содержат полный пакет документов, в том числе смету, графики строительства, планирования, технические решения - все для того, чтобы люди могли начать восстановление жилья как можно скорее, говорят в компании.

Проекты зданий разработаны для жилой застройки (дома на 1-8 этажей, общежитие, гостиница), социальной инфраструктуры (школа, детсад, амбулатория) и инфраструктурных объектов (паркинг, спорткомплекс и подземное укрытие).

В общей сложности концепция предполагает более 200 готовых проектов зданий на основе трех стальных предварительно изготовленных элементов (prefab-решений): каркаса, модуля и платформы.

"Мы разработали концепцию города, которая поможет общинам, пострадавшим от войны. Общество может выбрать наш проект дома, школы и т.п., адаптировать его под свои нужды, привлечь государственные или международные средства – и сразу начать строительство. Это комплексные решения, которые могут применять все "Мы продвигаем принцип "строй украинское", поэтому объединили в проекте разных отечественных производителей", - объясняет генеральный директор "Метинвест-СМЦ" Игорь Тонев.

Компания привлекла к работе над концепцией архитекторов, проектировщиков и дизайнеров. В проекте готовы участвовать более 15 заводов металлических конструкций, а также изготовители строительных материалов.

"Стальную мечту" планируют презентовать представителям местных властей пострадавших регионов, а после обсуждения и адаптации к конкретным условиям - передать общинам.

"Метинвест готов участвовать в восстановлении Украины. Компания не только будет поставлять сталь для строительства, но и использует собственный опыт и экспертизу, чтобы сделать процесс восстановления более эффективным, более быстрым и более простым. Как крупный бизнес, мы взяли на себя ответственность разработать общую концепцию восстановления страны. Надеюсь, она станет толчком, чтобы воплотить мечты в действии", - заявил генеральный директор группы Юрий Рыженков.