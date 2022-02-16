"Метінвест" підвищить зарплати своїм працівникам на 10%

"Метінвест" підвищить заробітну платню працівникам на українських підприємствах на 10%. Оклади зростуть уже з 1 березня цього року, але лише у виробничого персоналу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу групи компаній.

Також у групі повідомили, що підвищення зарплат для керівників та управлінського персоналу підприємств поки що не планується.

"Ми робимо все, щоб Маріуполь розвивався, а у маріупольчан була гідна робота, гідна зарплата та щасливе життя. Мені б хотілося сказати всім співробітникам велике спасибі за працю, за відповідальність, а найголовніше - за любов до рідних заводів, до рідного міста і до нашої рідної країни", - заявив акціонер групи Рінат Ахметов.

Як уточнив генеральний директор "Метінвест" Юрій Риженков, група компаній високо цінує внесок своїх співробітників у загальний результат компанії і має намір і надалі залишатися лідером за рівнем мотивації персоналу.

"Цього року ми прийняли рішення підвищити зарплати раніше, ніж звичайно - вже з 1 березня", - заявив він.

Також з 1 квітня, за підсумками щорічної оцінки, буде переглянуто та встановлено нові індивідуальні доплати робітникам у розмірі від 5% до 25% окладу.

"Підвищувати соціальні гарантії робітників - традиційна практика нашої компанії. "Метінвест" утримує та залучає нових співробітників за допомогою різних систем мотивацій, серед яких рівень заробітної плати, який перевищує і середньоукраїнський, і галузевий", - повідомив акціонер "Метінвесту" Вадим Новинський.

При цьому, за даними Державної служби статистики, співробітники групи "Метінвест" є найбільш високооплачуваними у гірничо-металургійній галузі України: зарплати тут на 5-8% вищі, ніж у компаній-конкурентів.

Станом на лютий 2022 року середня зарплата на українських підприємствах "Метінвеста" становить 22 тис. грн.