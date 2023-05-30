В "Метинвест Политехнике" начали подготовку мультикомпетентных инженеров

Также в Метинвест Политехнике разработали новые образовательные программы, которые будут сочетать несколько специальностей и позволят подготовить мультикомпетентных инженеров-лидеров для реализации проектов по восстановлению и восстановлению украинской промышленности и инфраструктуры городов в целом.

После начала войны компания запустила работу "Метинвест Политехники" в режиме комбинированного онлайн- и офлайн-обучения, соблюдая все меры безопасности для студентов и преподавателей.

Университету удалось практически полностью сохранить свой профессорско-преподавательский состав. В первые месяцы полномасштабного вторжения вуз не только продолжил готовиться к обучению на лицензированных образовательных программах для бакалавров и магистров, но и возобновил тренинги и курсы повышения квалификации по семи направлениям для сотрудников "Метинвеста".

По данным вуза, наиболее востребованными специальностями оказались такие образовательные направления, как металлургия, компьютерные науки, гражданская безопасность, охрана труда, стоимостное управление бизнесом, материаловедение, автоматизация и компьютерно-интегрированные технологии, а также технологии защиты окружающей среды, менеджмент и бизнес-аналитика.