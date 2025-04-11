"Метинвест Политехника" выпустил новое поколение инженеров

Выпускники выбрали металлургию, горное дело, автоматизацию, компьютерные науки, бизнес-процессы и операционную эффективность, безопасность труда, охрану окружающей среды и проектное управление изменениями в горно-металлургическом комплексе. Все образовательные программы аккредитованы Национальным агентством по обеспечению качества высшего образования.

Выпуск студентов прошел в Запорожье, Каменском и Кривом Роге. Среди магистров этого года - немало сотрудников "Каметстали", криворожских горно-обогатительных комбинатов, "Запорожстали", Метинвест Диджитала, Запорожского литейно-механического завода, "Запорожогнеупора", Метинвест Бизнес Сервиса и Метинвест Сичстали.

Почти треть выпускников стали отличниками, а 26 студентов получили дипломы с отличием. Каждый из них прошел более 2700 часов обучения, среди которых - более 290 лекций и 450 практических занятий. Обучение адаптировали к современным реалиям: гибкий график позволил совмещать работу с образованием.

Значительную часть практики студенты проходили на предприятиях Группы "Метинвест", где сразу применяли новые знания в реальных производственных условиях. Этот опыт уже сейчас помогает им развиваться в выбранной профессии и строить карьеру в горно-металлургической отрасли.

Выпускник Юрий Щека работает ведущим инженером по буровзрывным работам техотдела Анновского карьера на Северном ГОКе. Полученные знания он планирует применять в работе.

"Мы учимся на протяжении всей жизни, и развиваться надо постоянно. Это мое второе высшее образование: снова выбрал горное дело, потому что хотел углубить знания в области, в которой работаю. Моя дипломная работа посвящена уменьшению удельных затрат на взрывчатое вещество. Вообще у меня прекрасные впечатления от обучения. Оно точно по силам каждому, даже тем, у кого семья и работа, - созданы все условия", - говорит он.

"Метинвест Политехника" предоставляет новые широкие возможности для молодежи, использует современные цифровые системы и платформы в обучении. Университет основала компания "Метинвест" Рината Ахметова в июне 2020 года. В 2022 году прошел первый набор студентов в вуз, а в 2024 году - выпуск первых 143 магистров. В университете учатся люди, которые выбрали технические специальности, пользующиеся высоким спросом на рынке труда. Лучшим студентам Группа "Метинвест" гарантирует первое рабочее место, карьерный рост, финансовую и другие мотивации.

Сейчас в вузе продолжается четвертая вступительная кампания: набор идет на образовательные программы для будущих бакалавров, магистров, а также в аспирантуру.