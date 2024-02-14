В "Метинвесте Политехника" началась вступительная кампания-2024: учиться в вузе можно за средства компании

Первый украинский негосударственный горно-металлургический университет "Метинвест Политехника" объявил о начале вступительной кампании 2024 года. Обучение бакалавров и магистров по современным инженерно-техническим специальностям начнется в сентябре, а курсы по подготовке к национальному мультипредметному тесту - уже в марте.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение компании.

Кроме получения высшего образования на условиях контракта, также вуз предлагает возможность учиться по заказу компании Метинвест, что позволяет студенту получить образование за счет заказчика, не тратя собственных финансов.

Компания покрывает расходы по обучению для своих сотрудников и их детей, а также для студентов, готовых работать на производствах компании в течение обучения и после него.

В этом году университет набирает студентов на 16 бакалаврских и 18 магистерских программ, а также открывает аспирантуру. В частности, будет готовить бакалавров по направлениям: металлургия, разработка месторождений полезных ископаемых, материаловедение, компьютерные науки, автоматизация и компьютерно-интегрированные технологии, охрана окружающей среды, инжиниринг механического оборудования и систем, инжиниринг электроснабжения и электромеханических систем, бизнес-аналитика, стоимостное управление бизнесом, сварка и безопасность труда. Все программы прошли экспертизу бизнеса.

Также уши запустили онлайн-курсы по НМТ: программа будет охватывать украинский язык, математику, историю Украины, физику и химию, и продлится 2,5 месяца. Выпускников курсов ждет бонус - дополнительные баллы в первом учебном семестре, что увеличивает шансы на получение стипендии. Заявки на участие в подготовительных курсах принимаются до 1 марта.

"Метинвест Политехника" объединяет дистанционное обучение с дуальным образованием и лабораторными офлайн-практикумами. Практика проходит на производствах Метинвеста в Запорожье, Кривом Роге и Каменском.

"Во время войны получение высшего инженерного образования приобретает новые смыслы для Украины. Студенты Метинвест Политехники получают реальные возможности приобрести практический опыт в настоящих производственных условиях, смогут развиваться в науке, а также построить успешную карьеру в украинской промышленности", - говорит ректор университета. Метинвест Политехника" Александр Почтенный.

Как известно, университет основала группа Метинвест в июне 2020 года, а в 2022 году прошел первый набор студентов. Компания разработала и начала строить в Мариуполе корпуса будущего университета, но из-за оккупации города от этих планов пришлось отказаться.