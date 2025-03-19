"Метинвест Политехника" присоединилась к подготовке менеджеров для восстановления громад

Образовательную программу для слушателей разрабатывают преподаватели "Метинвест Политехники". В фокусе - анализ данных, управление проектами, подготовка грантовых заявок и работа с посттравматическим населением.

"Метинвест Политехника" активно приобщается к подготовке специалистов, которые смогут восстанавливать громады после войны, используя современные знания и методики. Мы уже имеем опыт разработки образовательных программ для восстановления. В частности, второй год наши магистры обучаются по программе "Управление модернизацией металлургии", которая будет востребована при восстановлении Украины", - отметил ректор "Метинвест Политехники" Александр Поважный.

По его словам, интеграция академического образования с реальными вызовами дает возможность готовить компетентных управленцев, способных принимать эффективные решения и внедрять инновационные подходы к восстановлению. Партнерство со "Школой восстановления громад" и общественной организацией "Мариуполь Реборн" - еще один шаг в развитии практикоориентированного образования, которое непосредственно влияет на будущее страны.

Идея "Школы возрождения громад" возникла на основе плана Mariupol Reborn в восстановлении и адаптации мировых практик, а также на запросы других громад, которые планируют или уже начали восстановление. Как объясняют инициаторы, школа создана для того, чтобы помочь громадам решить одну из главных проблем после войны - нехватку профессиональных управленцев для восстановления.

"Команда муниципалитета Мариуполя запустила "Школу восстановления громад", как стратегически важный проект, дающий шанс украинским менеджерам получить уникальные знания от лучших зарубежных и международных преподавателей. Рады масштабироваться - "Метинвест Политехника" - ценный образовательный партнер, благодаря которому мы расширяем свои возможности при подготовке команд восстановления пострадавших от войны громад. Украине очень нужны квалифицированные, заинтересованные и мотивированные управленцы, которые готовы закатать рукава и много работать, чтобы построить экономически сильные и комфортные для жизни громады", - заявил мэр Мариуполя Вадим Бойченко.

Формат обучения комбинированный: онлайн-лекции, офлайн-встречи, форумы, воркшопы и стади-туры. Отдельный блок - обмен опытом между громадами и внедрение мировых практик устойчивого развития.

Школа восстановления общин - это возможность получить реальные знания, практические алгоритмы действий и поддержку экспертной среды, отмечают организаторы.

"В бизнесе есть несколько действенных подходов для поиска лучших сотрудников. Можно сразу "захедхантить" ценные кадры, которые сами себя сделали, а можно создать целую систему ценных кадров. Для этого надо инвестировать в образование, в обучение, в переквалификацию. Подход универсальный для всего, и мы пользуемся им в "Школе восстановления громад": чтобы стать лучшими, надо учить лучших, и учиться у лучших. Именно поэтому Метинвест Политехника присоединилась к нашему проекту. Это уникальный опыт совершенно нового образования, которое нам нужно при подготовке квалифицированных менеджеров возрождения", - отметила директор по коммуникациям SCM, член наблюдательного совета ОО "Мариуполь. Реборн" Наталья Емченко.

Итогом обучения станет "Профиль громады периода восстановления" - документ, который поможет громадам четко планировать восстановление. Самые успешные выпускники смогут продолжить обучение в ведущих университетах страны.

Напомним, Школа восстановления громад, основанная Ассоциацией городов Украины и ОО "Мариуполь.Реборн", имеет целью подготовку муниципальных менеджеров для периода восстановления. Проект реализуется при поддержке Правительства Великобритании в рамках программы UK International Development и Международного республиканского института (IRI Ukraine) в партнерстве с "Метинвест" и SCM Рината Ахметова.