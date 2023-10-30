"Метинвест" начал производить макеты HIMARS для заблуждения врага

По его словам, наиболее востребованы на передовой - копии советских гаубиц и РЛС. Но по заказу военных производят и псевдо-HIMARS - американскую реактивную систему залпового огня.

"К нам обратились военные. Пришли и спросили, можно ли сделать макеты, которые помогут нам вводить в заблуждение врага, или делать фальшпозиции. Сейчас наше основное производство – это советские гаубицы Д-20, Д-30 и американские образцы гаубиц М777. Также несколько видов радиолокационных станций и РЭБов", - вспомнил Мироненко о начале производства макетов.

Он признался, что прямо сейчас на фронте есть несколько экземпляров макетов HIMARS, которые невозможно на расстоянии отличить от настоящих. Дело в том, что макет от "Метинвеста" - не просто декорация, а действующий механизм.

"Наши макеты даже двигаются и меняют позиции. И они выглядят как настоящие автомобили, выполняют свою функцию", - говорит Мироненко.

Он также признался, что места производства макетов содержатся в секрете и вынесены за пределы предприятий компании, чтобы сохранить максимальную секретность и обезопасить работников.

Напомним, с начала полномасштабной войны "Метинвест" направил на помощь ВСУ и украинцам уже 4 млрд гривен. Из этой суммы более 2 млрд грн - это помощь бойцам в рамках "Стального фронта" Рината Ахметова.

Также компания приступила к производству противоминных тралов для военной техники ВСУ: они устанавливаются на танки и используются для разминирования территории и обеспечения жизни бойцов.