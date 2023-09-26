"Метинвест" передал защитникам необычный набор техники

Вся помощь оказывается ВСУ в рамках милитарной инициативы "Стальной фронт" Рината Ахметова.

"Если в начале полномасштабного вторжения была большая потребность в защитной амуниции, то теперь потребности военных несколько изменились. Сейчас они требуют больше современной техники, автомобилей, дронов и других принадлежностей. Но хотя у нас нет возможности охватить все направления, мы все же стараемся быстро отреагировать на запросы военных, которые к нам поступают, в частности, из Запорожского и Донецкого направления", - сообщил операционный директор компании Александр Мироненко.

Также на передовую Авдеевского и Запорожского направлений поехали и четыре бронированных буса - небольшие, но вместительные и маневренные. Бойцы говорят: это именно то, что нужно при выполнении боевых задач или эвакуации.

Напомним, что "Метинвест" в поддержку украинской армии направил уже более 2 млрд грн.

Общая помощь бизнесов Рината Ахметова для военных и гражданских украинцев выросла до более чем 6 млрд грн.