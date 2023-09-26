RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

"Метинвест" передал защитникам необычный набор техники

Фото: "Метинвест" передал защитникам необычный набор техники (пресс-служба)
Автор: Артем Горовенко

Военнослужащие в Авдеевском и Запорожском направлениях получили очередную партию помощи от группы "Метинвест". Это 3D-принтер, антидроновое ружье, EcoFlow и четыре автомобиля.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение компании.

Вся помощь оказывается ВСУ в рамках милитарной инициативы "Стальной фронт" Рината Ахметова.

"Если в начале полномасштабного вторжения была большая потребность в защитной амуниции, то теперь потребности военных несколько изменились. Сейчас они требуют больше современной техники, автомобилей, дронов и других принадлежностей. Но хотя у нас нет возможности охватить все направления, мы все же стараемся быстро отреагировать на запросы военных, которые к нам поступают, в частности, из Запорожского и Донецкого направления", - сообщил операционный директор компании Александр Мироненко.

Также на передовую Авдеевского и Запорожского направлений поехали и четыре бронированных буса - небольшие, но вместительные и маневренные. Бойцы говорят: это именно то, что нужно при выполнении боевых задач или эвакуации.

Напомним, что "Метинвест" в поддержку украинской армии направил уже более 2 млрд грн.

Общая помощь бизнесов Рината Ахметова для военных и гражданских украинцев выросла до более чем 6 млрд грн.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
МетинвестВооруженные силы Украины