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"Метинвест" передал партию бронежилетов в Херсон

Фото: "Метинвест" передал партию бронежилетов в Херсон (пресс-служба компании)
Автор: Артем Горовенко

Компания "Метинвест" совместно со спортсменом Денисом Силантьевым передали в Херсонскую область бронежилеты.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение компании.

"Херсонская область остается одним из самых опасных регионов страны. Люди, которые работают тут, поставив служебный долг превыше собственной безопасности, настоящие герои. Надо позаботиться о том, чтобы они оставались невредимыми. Поэтому я очень рад передавать такие необходимые бронежилеты тем, кому они нужны ежедневно", - рассказывает Денис Силантьев.

На этом маршрут не окончен, доставка бронежилетов в рамках "Стального фронта" по Херсонщине продолжается.

Напомним, "Стальной фронт" - проект милитарной помощи компаний бизнесмена, направленный на поддержку армии Украины. С начала большой войны на эту цель и на гуманитарную помощь украинцам Ринат Ахметов направил более 6 млрд грн.

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Херсон