RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

"Метинвест" передал на фронт уже более 410 автомобилей и 1,2 млн литров горючего

Фото: "Метинвест" передал на фронт уже более 410 автомобилей и 1,2 млн литров горючего (пресс-служба)
Автор: Артем Горовенко

За 16 месяцев полномасштабной войны защитники Украины получили от группы "Метинвест" 411 автомобилей разного назначения и 1,2 млн литров горючего. Всего в поддержку военных, в рамках милитарной инициативы Рината Ахметова компания направила 2 млрд грн.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение компании.

Так, в начале полномасштабной войны компания передавала специальную технику для строительства фортификационных сооружений – грузовики, бульдозеры, экскаваторы и самосвалы.

Впоследствии "Метинвест" организовал доставку машин из-за рубежа: компания привозит бойцам пикапы, полноприводные джипы и микроавтобусы, которые помогают быстро передвигаться и на шаг впереди врагов.

Также недавно "Метинвест" передал Государственной пограничной службе Украины пять пикапов, позволяющих мобильным группам реагирования и мониторинга быстро перемещаться между позициями.

Как известно, специалисты "Метинвеста" разработали специальную бронированную сталь: на фронт направили уже более 160 тысяч бронежилетов, изготовленных на предприятиях компании.

Кроме того, металлопродукция "Метинвеста" используется и для производства мобильных багги: компания отгрузила Оперативному командованию "Юг" 3,8 тонн проката, которого хватит на комплектацию 10 миниавтомобилей.

Напомним, "Стальной фронт" - инициатива, в рамках которой предприятия Рината Ахметова передают помощь защитникам Украины.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram .

Читайте РБК-Украина в Google News
МетинвестВооруженные силы Украины