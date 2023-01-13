ua ru
Пт, 13 января News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

"Метинвест" передал на Авдиевское направление очередную партию дронов

Новина українською →
Пятница 13 января 2023 18:16
"Метинвест" передал на Авдиевское направление очередную партию дронов Фото: военные получили от "Метинвеста" уже 1000 дронов (metinvest.media)
Автор: Сергей Новиков

Разведчики на Авдеевском направлении получили очередную партию помощи от "Метинвеста" - четыре современных дрона. Всего же военные получили от компании уже тысячу дронов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт компании.

"Метинвест нам очень продуктивно помогает еще с марта. Сейчас мы получили дроны: они эффективны для подавления противника и работы артиллерии ночью, потому что в последнее время враг очень активно проводит ночные маневры и выдвижение", - рассказал полковник ВСУ Александр Данильченко.

Дроны, переданные военным, оснащены мощными камерами и двумя каналами связи, а также тепловизором. Прочный корпус сделан из карбона.

В каждой коробке полный комплект: планшет-контроллер, зарядное аккумуляторы, подсветители.

"Группа Метинвест системно обеспечивает наших военных бронежилетами и касками, буржуйками и горючим, помогает обустраивать оборонительные сооружения и передает мобильные укрытия из прочной стали. Сегодня мы делаем очередной вклад в предстоящую общую победу над оккупантами. Уверен, "птички" пригодятся и помогут защитникам давать отпор врагу", - отметил и.о. генеральный директор АКХЗ группы Юрий Кциненко.

Напомним, ранее сообщалось, что с начала войны "Метинвест" направил на усиление обороноспособности страны и поддержание мирных украинцев более 2,8 млрд. грн. Из этой суммы 1,5 млрд гривен - средства, которые были направлены на нужды армии.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Метинвест Авдеевка
NEWS
ВСУ опровергли заявление России о "захвате" Соледара
ВСУ опровергли заявление России о "захвате" Соледара
DAILY
Как украинские военные защищают Марьинку и почему она важна россиянам
Анастасия Рокитнакорреспондент РБК-Украина Как украинские военные защищают Марьинку и почему она важна россиянам