"Метінвест" передасть ЗСУ та теробороні майже 100 тисяч бронежилетів

Ще 10 000 бронежилетів придбано за кордоном в рамках закупівлі вже готових засобів захисту. Таким чином компанія передасть для захисників України приблизно 90 000 бронежилетів, що закриває значну частину потреб військових.

До компаній, що спеціалізуються на переробленні бронесталі, вже передано 250 тонн матеріалу. Весь металопрокат безоплатно група надає підприємствам, які сертифіковані на виробництво бронежилетів. У подальшому їх розподіляють у підрозділи ЗСУ та територіальної оборони.

Сталь частково виробляється на підприємствах групи, а частково закупається в Україні та за кордоном. Нещодавно компанія почала виробляти спеціальну сталь, з якої робляться пластини завтовшки 8 мм на рівні 4 класу відповідно до вимог ДСТУ 8782. Потужності - 20 тонн на тиждень. При цьому загальний обсяг імпортної сталі за поточними контрактами буде понад 600 тонн.

"Для групи "Метінвест" було справою честі забезпечити захисників держави бронежилетами та засобами, які допоможуть воїнам зберегти здоров’я та життя. Ми постали перед викликом, адже сталь для бронежилетів – спеціальна, і її неможливо було просто так почати виробляти на підприємствах компанії. Також труднощі були і з закупівлею матеріалів та готових бронежилетів за кордоном. Але спільними зусиллями ми змогли подолати всі перепони", - заявив генеральний директор групи Юрій Риженков.

Окрім сталі для бронеплит, "Метінвест" закупає за кордоном вже готові бронежилети, каски й медичні засоби. В перші дні війни компанія ухвалила рішення про виділення 10 млн євро на ці цілі. Наразі вже придбано 10000 бронежилетів, понад 8000 касок, а ще близько 25000 медичних джгутів, турнікетів та аптечок. Закуплено тактичне приладдя - 1100 тепловізорів.

Поставки будуть проходити в кілька етапів. На початку квітня 650 комплектів із бронежилетів та касок були передані захисникам Київщини та Запоріжжя.

Нагадаємо, від початку війни "Метінвест" разом з партнерами передав приблизно 50 тисяч протитанкових їжаків, понад 20 тисяч шипованих ланцюгів проти колісної техніки та протидесантних їжаків, 20 тонн катанки для виробництва мобільних бастіонів.