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"Метінвест" передав патрульним у Запорізькій області партію бронежилетів

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П'ятниця 24 червня 2022 17:25
"Метінвест" передав патрульним у Запорізькій області партію бронежилетів Фото: "Метінвест" передав патрульним у Запорізькій області 100 бронежилетів (прес-служба)
Автор: Ілона Свиридова

Управління патрульної поліції в Запорізькій області отримало ще 100 бронежилетів віл компанії "Метінвест". Це вже другий транш: першу частину бронежилетів запорізькі поліцейські отримали на початку червня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт компанії.

"Ми передали Національній поліції ще 100 бронежилетів. Вони мають третій ступінь захисту, з керамічними плитами. Це цілком задовольнить потреби поліції в захисній амуніції, яка необхідна співробітникам для виконання завдань у Запоріжжі", - розповів генеральний директор "Запоріжсталі" Олександр Мироненко.

За його словами, найближчим часом поліцейські отримають ще одну партію захисної амуніції.

"Ці бронежилети мають керамічні пластини, вони не такі важкі, тож немає такого навантаження на спину, як з іншими бронежилетами. У ньому зручно пересуватися, що дуже важливо для поліцейських, які інколи знаходяться на чергуванні цілодобово. У патрульних поліцейських і до війни були індивідуальні бронежилети. Вони 2-го класу захисту, захищають від кулі 9 мм та деяких видів ножових уражень. Однак із початком воєнного вторгнення в Запорізькій області існує потреба в бронежилетах вищого класу захисту. Адже є ракетні удари, авіаудари. Ми розуміємо, якщо буде летіти осколок 400-500 грамів, то його дія є зовсім іншою, ніж кулі 9 мм. Тож наразі нам потрібен вищий клас захисту", - зауважила начальниця Управління патрульної поліції у Запорізькій області Світлана Михайловська.

Нагадаємо, з початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну група "Метінвест" системно забезпечує засобами захисту військовослужбовців ЗСУ та Нацгвардії, а також поліцейських.

Загалом компанія передасть понад 100 тис. бронежилетів. Наразі тільки запорізькі підприємства "Метінвесту"передали військовослужбовцям, серед яких і співробітники компанії, бронепластин та бронежилетів, що забезпечать надійним захистом приблизно 13 тисяч захисників.

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