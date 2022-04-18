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"Метінвест" передав на фронт ще одну партію бронежилетів

Фото; "Метінвест" передав на фронт ще одну партію бронежилетів (прес-служба)
Автор: Артем Горовенко

Група "Метінвест" Ріната Ахметова передала четвертий транш із 2700 бронежилетів для військових. Сумарно відправлено на фронт вже 4000 бронежилетів і касок.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу компанії.

"Це вже не перша допомога. Ми отримуємо четвертий великий вантаж. Сумарно передаємо на фронт четверту тисячу бронежилетів і касок. На даний час ми передаємо бронежилети на київський напрямок. Завтра будемо передавати на напрямок Ізюма", - розповів Олег Матвієнко, речник голови Київської обласної військової адміністрації.

Крім бронежилетів та касок, компанія закуповує та передає воїнам дрони, квадракоптери, аптечки та інші необхідні речі, що йдуть безпосередньо на передову.

Нагадаємо, група "Метінвест" запустила виробництво спеціальних сталевих пластин для бронежилетів з найвищим рівнем захисту. Військовим буде виділено безоплатно 900 тонн сталі, якої вистачить на виробництво близько 80 тис. бронежилетів для ЗСУ та тероборони.

Окрім сталі для бронеплит, "Метінвест" закуповує за кордоном уже готові бронежилети, каски та медичні засоби. На це було виділено 10 млн євро.

Тауож компанією придбано 10 000 бронежилетів, понад 8 000 касок, близько 25 000 медичних джгутів, турнікетів та аптечок, а також 1100 тепловізорів.

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Метинвест