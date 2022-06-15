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"Метінвест" передав бійцям Нацгвардії партію бронежилетів та шоломів

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Середа 15 червня 2022 13:42
"Метінвест" передав бійцям Нацгвардії партію бронежилетів та шоломів Фото: "Метінвест" передав бійцям Нацгвардії партію бронежилетів та шоломів (прес-служба)
Автор: Олександр Мороз

Військовослужбовці Національної гвардії України отримали чергову партію нових бронежилетів та касок. Передала засоби захисту компанія "Метінвест".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу компанії.

Чергова партія допомоги налічує 100 шоломів і 100 бронежилетів. Плити у бронежилетах вироблені на підприємствах "Метвінвест".

"Ми черговий раз передаємо захисну амуніцію нашим військовим і впевнені, що вона збереже життя нашим військовим на передовій. Віримо у наші Збройні сили, продовжуємо допомагати й наближаємо мир на нашій землі", - зазначив директор із закупівель комбінату "Запоріжсталь" Євген Авджи.

Як відомо, наприкінці травня "Метінвест" передала військовій частині НГУ 1000 одиниць засобів захисту, а раніше надала сухопутним військам ЗСУ понад 60 дронів і 50 комплектів приладів нічного бачення та спецкасок загальною вартістю 10 млн грн.

Крім того, компанія закупила та передала 1000 комплектів амуніції спецпризначення Головному управлінню розвідки Міністерства оборони України.

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Метинвест Нацгвардія
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