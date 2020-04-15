"Метінвест" відмовився від податкових канікул і перерахує до місцевих бюджетів понад 50 млн грн

Група "Метінвест" вирішила відмовитися від податкових канікул, передбачених на час карантину, щоб підтримати місцеві бюджети міст, в яких працюють підприємства групи. Про це повідомив генеральний директор групи "Метінвест" Юрій Риженков, передає РБК-Україна з посиланням на прес-службу компанії.

"Попри глобальну кризу в металургійній галузі, ми розуміємо, що поширення коронавірусу підвищує нашу відповідальність перед суспільством. Маючи можливість скористатися податковими канікулами в Україні, ми вважаємо необхідним матеріально допомогти містам, в яких працюємо. Саме тому ми продовжуємо платити податки в місцеві бюджети в повному обсязі", - повідомив Риженков.

За його словами, сума податкових відрахувань, які будуть виплачені підприємствами групи в місцеві бюджети у встановлений законодавством пільговий період, перевищить 50 млн грн (податок на землю і податок на нерухомість).

Нагадаємо, група "Метінвест" бере активну участь у роботі регіональних антикризових штабів по боротьбі з коронавірусом: допомагає міським медичним установам з постачанням необхідних засобів захисту та з забезпеченням киснем, проводить дезінфекцію вулиць і зупинок, надає продуктові набори ветеранам виробництва.

Фонд Ріната Ахметова спільно з групою "Метінвест" вже передав в Донецьку, Запорізьку та Дніпропетровську області 160 тисяч експрес-тестів на коронавірус. В цілому Фонд закупив для країни 300 тисяч експрес-тестів на коронавірус.

Крім того, Фонд Ріната Ахметова придбав і передав МОЗ висококласні апарати ШВЛ і кисневі концентратори. Фонд також придбав засоби індивідуального захисту для українських медиків. Ще 22 апарату ШВЛ встановлені в автомобілях неонатальної швидкої допомоги, переданих Фондом у всі області країни за проектом "200 швидких для України". Фонд Ріната Ахметова також закуповує аналізатори проб на коронавірус у комплекті з тест-картриджами для них.