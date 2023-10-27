"Метинвест" освоил производство для ВСУ противоминных тралов для танков

Группа "Метинвест" наладила серийное производство противоминных тралов аналогичной КМТ-7 конструкции, которые крепятся на танки для обезвреживания и подрыва противотанковых и противопехотных мин. После прохождения тестов Министерства обороны противоминные тралы передали к использованию подразделениям Национальной гвардии и ВСУ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт компании.

Планируемый объем производства - до пяти тралов в месяц.

Противоположные тралы - чисто украинский продукт, производимый из украинской стали на предприятиях группы в рамках инициативы "Стальной фронт" бизнесмена Рината Ахметова.

Потребность ВСУ в тралах неотложна из-за плотного минирования противником территории по всей линии фронта.

Инженеры усовершенствовали противоминные тралы конструкции КМТ-7, сделав свой аналог: парные катки с креплением на танки.

Себестоимость изготовления одного трала составляет около 2,5 млн грн с учетом дополнительного оборудования для экипажей танков, что требуется для монтажа средства.

"Наши защитники ежедневно рискуют жизнью, преодолевая минные поля, которые стали одним из самых больших препятствий для нашего контрнаступления. Мы хотим помочь сохранить технику, но самое главное - сохранить жизнь украинских воинов. Поэтому мы начали производство минных тралов для ВСУ. Эти тралы прошли все испытания и уже используются на самых горячих участках фронта, принимая на себя детонацию мин вместо танков и бронированных машин. Это лишь первый шаг для "Метинвеста" в крупном проекте по содействию разминированию Украины. Мы делали и продолжим делать все, чтобы помочь нашей стране победить и вернуть мир на нашу землю", - отметил Ринат Ахметов.

Вес одного комплекта катков достигает 6,5 тонн, размер - 3,77 х 3,44 метра. По нормативам ВСУ один трал должен выдерживать 4-5 подрывов противотанковых мин. Поскольку тралы работают в паре, оба должны выдерживать от 8 до 10 взрывов. Трал штатно крепится на основные боевые танки ВСУ.

Противоположные тралы от "Метинвеста" будут в первую очередь поставляться бригадам Нацгвардии и Сухопутных войск на самые горячие участки фронта.

Напомним, "Метинвест" с первых дней полномасштабного вторжения системно помогает защитникам. За полтора года военной агрессии компания в рамках инициативы "Стальной фронт" уже направила в поддержку защитников 2 млрд грн.