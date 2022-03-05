"Метінвест" спростовує інформацію про захоплення ММК імені Ілліча

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу "Метінвеста".

"Група заявляє, що дана інформація абсолютно не відповідає дійсності, комбінати залишаються під контролем України, і ніяких ворожих збройних формувань на підприємствах немає. Більш того, цехи ММК імені Ілліча і «Азовсталі» є одними з найбезпечніших місць в Маріуполі, де місцеві жителі ховаються від обстрілів і бомбардувань міста російською армією", - йдеться в повідомленні компанії.

"Метінвест" звертається до всіх журналістів з проханням обов'язково перевіряти всю інформацію, що з'являється у офіційних джерел.