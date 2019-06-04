"Метінвест" модернізує доменне виробництво в Маріуполі

На металургійному комбінаті "Азовсталь" Групи "Метінвест" зупинять дві доменні печі. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу "Метінвесту".

Зокрема, повідомляється, що ДП №5 виведуть з експлуатації, а ДП №6 капітально відремонтують. Навантаження по випуску чавуну ляже на модернізовану ДП №3, яку запустять найближчим часом.

Доменне виробництво оновлюють в рамках Технологічної стратегії - 2030, яка включає в себе реалізацію низки екологічних заходів. В "Метінвесті" впевнені, що капітальний ремонт доменної печі №6 дозволить підвищити її ефективність, знизити собівартість виробництва і скоротити викиди пилу на 55%. Після будівництва на ДП №6 установки вдування пиловугільного палива (ПВП) всі домни на "Азовсталі" будуть обладнані цією технологією.

Під час ремонту також реконструюють систему аспірації: існуючий електрофільтр замінять на два рукавних фільтри, один з яких буде вловлювати викиди від ливарного двору, а другий – від скіпової ями та завантажувального пристрою.

Навантаження з виробництва чавуну на "Азовсталі" перенесуть на доменну піч №3, модернізація якої завершується. Ремонт дозволить підвищити потужність домни в два рази – до 1,3-1,6 млн тонн в рік і знизити собівартість виробництва, скоротивши витрати коксу. Будівництво ПВП на доменній печі дасть можливість знизити споживання природного газу.

В "Метінвесті" підкреслили, що після реконструкції системи аспірації і переходу на замкнутий контур охолодження печі викиди пилу зменшаться на 64%. Інвестиції в модернізацію склали понад 145 млн доларів США. Нове обладнання дозволить ДП №3 стати одним з екологічно найчистіших в Україні, відзначили в компанії.

За словами генерального директора комбінату "Азовсталь" Енвера Цкітішвілі, соціальна відповідальність і турбота про довкілля – запорука довгострокової стійкості як для комбінату, так і для нашої маріупольської громади.

"Саме тому капітальні ремонти наших доменних печей припускають їх модернізацію для відповідності найсуворішим європейським стандартам захисту навколишнього середовища. Це наша проактивна позиція для зниження впливу комбінату на екологію Маріуполя. Реконструкція доменного виробництва дозволить не тільки істотно знизити викиди, але й удосконалити технологічні процеси, а, отже, підвищити конкурентоспроможність", - сказав Цкітішвілі.

Нагадаємо, 14 травня в Києві відкрилася виставка відеоінсталяцій Art of steel. На відкритті генеральний директор "Метінвесту" Юрій Риженков презентував представникам бізнесу і чиновникам книгу про виробництво сталі "Металургійна кухня".