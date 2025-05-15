"Метинвест" инвестирует 44 млн долларов в собственную генерацию электроэнергии

В апреле компания запустила первые газопоршневые электростанции, к лету добавит еще, а следующим этапом станет строительство почти 40 МВт солнечной генерации. В планах - до 2030 года обеспечивать до половины потребностей собственными мощностями.

Так, 15 апреля компания запустила свою первую газопоршневую электростанцию на "Каметстали", а до конца мая планирует запустить такие же установки на Северном и Центральном горно-обогатительных комбинатах. Общие инвестиции в газовую генерацию в 2025-м составят 26 млн долларов. В следующем году "Метинвест" планирует инвестировать 18,1 млн долларов в 37 МВт солнечных электростанций на Центральном ГОКе и "Каметстали".

Окупаемость газовой генерации - 3-4 года, солнечной - 5-6 лет. Ожидаемая годовая экономия благодаря использованию собственной электроэнергии от газопоршневых установок - 8,5 млн долларов, солнечных панелей - 4,9 млн долларов, говорит Мироненко.

И уже через три-четыре года "Метинвест", крупнейший потребитель электроэнергии в стране, планирует обеспечить себя собственной генерацией на 50%.

"Перебои с подачей электроэнергии в общей сети - наша болевая точка, и для металлургического оборудования ничем хорошим не заканчивается. Сотни тонн жидкого металла застынут, и их придется извлекать из печи два-три месяца. А жидкий чугун, разогретый до 1400 градусов, может сжечь оборудование", - объясняет Мироненко.

Чтобы избежать резкой остановки работы оборудования, "Метинвест" за 4,3 млн долларов закупил 242 дизель-генератора. Но они нужны исключительно для избежания аварий - для покрытия потребностей производства компания развивает более мощные электростанции: газопоршневые и солнечные, а также рассматривает установку газотурбинных генераторов.

"При благоприятных условиях "Метинвест" может достичь 50% энергонезависимости за 3-4 года. Что для этого нужно? В первую очередь благоприятный инвестиционный климат, выгодные кредиты с интересными процентными ставками. Также это будет зависеть от внешних условий, в частности хода войны. Пока не могу сказать, сколько это будет стоить и какой будет энергетический микс - разрабатываем стратегию", - резюмировал Мироненко.

Как известно, компания "Метинвест" Рината Ахметова заплатила в бюджет 20 млрд грн налогов в 2024 году. Это на 36% больше, чем в 2023 году. Также с 24 февраля 2022 года "Метинвест", с учетом совместных предприятий, потратил на капитальные инвестиции в Украине более 30 млрд грн - это второй показатель в государстве.