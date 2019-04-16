"Метінвест" ініціював розробку карти професій для металургії

Група "Метінвест" підписала меморандум про співпрацю в галузі кар'єрного розвитку в сфері металургії і гірничої справи з громадською організацією "Центр "Розвиток КСВ" (Центр). Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу компанії.

За даними прес-служби, розробити карту професій сторони мають намір вже в 2019 році. Мета проекту – об'єднати зусилля бізнесу і освітніх установ, щоб дати школярам і студентам більше знань про різноманітність професій у сфері металургії і гірничої справи. Карта розповість про навички, необхідні для покрокового побудови успішної кар'єри в галузі – починаючи зі школи і закінчуючи роботою всередині гірничо-металургійної компанії.

Цільова аудиторія проекту – школярі й студенти, батьки і викладачі. Для них будуть видані інформаційні буклети "Твоє майбутнє в сфері металургії" і "Твоє майбутнє у сфері гірничої справи". Також Центр розробить сторінку на сайті www.careerhub.in.ua для широкого розповсюдження інформації про гірничо-металургійний сектор.

Крім того, буде розроблено серію профорієнтаційних уроків для учнів 5-10 класів про професії і кар'єри в галузі. На даному етапі 120 шкіл, з якими співпрацює Центр, вже готові до співпраці, і цей список буде постійно розширюватися.

В.о. директора по персоналу і соціальній політиці Групи "Метінвест" Олександр Пімкін зазначив, що ми живемо в епоху глобальних перебудов, що характеризується розвитком штучного інтелекту та технологій, які дозволять автоматизувати або роботизувати багато процесів.

"Тому не тільки в Україні, але і у всьому світі будуть затребувані саме ті кваліфікації, які дозволять створювати щось нове. І для нас, як для бізнесу, дуже важливо розповідати дітям, що їхнє майбутнє буде успішним тільки в тому випадку, якщо вони будуть інженерно мислити, коли у них буде прагнення для творення, а не обслуговування чого-небудь", - сказав він.

За словами голови правління "Центр "Розвиток КСВ" Марини Саприкіної, сьогодні кожен третій учень вибирає професію без урахування власних здібностей.

"При цьому діти не знають про різноманітність професій у гірничо-металургійної галузі і не розуміють, як правильно планувати свою кар'єру в цьому секторі. Це проект допомагає зі шкільної лави розвивати наших дітей, а значить – розвивати Україну. Я дякую нашому партнерові – Групі "Метінвест" – за можливість розпочати новий етап проекту "Карта професій", який дозволяє дітям краще орієнтуватися в сучасному світі і правильно обирати майбутню професію", - сказала вона.