"Метінвест" доставив вже 80 тонн гуманітарної допомоги, - Риженков

Компанія "Метінвест", спільно з гуманітарним фондом Ріната Ахметова, доставили вже 80 тонн гуманітарної допомоги для людей, постраждалих від війни, і продовжить допомагати, поки Україна не переможе у війні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на генерального директора компанії "Метінвест" Юрія Риженкова в інтерв'ю СNN.

"Ситуація в Маріуполі, де живе багато наших співробітників, дуже важка, 400 тисяч українців змушені останні два тижні жити в бомбосховищах під постійними обстрілами. Ми намагаємося доставити в Маріуполь гуманітарну допомогу і автобуси, щоб вивезти з міста максимальну кількість людей. Однак останні сім днів гуманітарний конвой обстрілюють російські війська, не дозволяючи прорватися в місто", - розповів він.

За його словами, компанія створила в Польщі гуманітарний хаб, де акумулює гуманітарну допомогу. Після цього допомога доставляється в Запоріжжя, де сортується і відправляється людям, які її потребують.

"Ми доставили вже 80 тонн допомоги і збираємося нарощувати обсяги" - підкреслив Риженков.