ru ua
Вт, 15 березня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Київ новини Харків новини Маріуполь новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

"Метінвест" доставив вже 80 тонн гуманітарної допомоги, - Риженков

Новость на русском →
Вівторок 15 березня 2022 14:47
"Метінвест" доставив вже 80 тонн гуманітарної допомоги, - Риженков Фото: "Метінвест" доставив вже 80 тонн гуманітарної допомоги (прес-служба)
Автор: Артем Горовенко

Компанія "Метінвест", спільно з гуманітарним фондом Ріната Ахметова, доставили вже 80 тонн гуманітарної допомоги для людей, постраждалих від війни, і продовжить допомагати, поки Україна не переможе у війні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на генерального директора компанії "Метінвест" Юрія Риженкова в інтерв'ю СNN.

"Ситуація в Маріуполі, де живе багато наших співробітників, дуже важка, 400 тисяч українців змушені останні два тижні жити в бомбосховищах під постійними обстрілами. Ми намагаємося доставити в Маріуполь гуманітарну допомогу і автобуси, щоб вивезти з міста максимальну кількість людей. Однак останні сім днів гуманітарний конвой обстрілюють російські війська, не дозволяючи прорватися в місто", - розповів він.

За його словами, компанія створила в Польщі гуманітарний хаб, де акумулює гуманітарну допомогу. Після цього допомога доставляється в Запоріжжя, де сортується і відправляється людям, які її потребують.

"Ми доставили вже 80 тонн допомоги і збираємося нарощувати обсяги" - підкреслив Риженков.

Нагадаємо, у містах присутності облаштували вже 5500 місць для переселенців з гарячих точок України. Людей чекають місця в санаторіях і пансіонатах, а також все необхідне - продукти, ліки, одяг і предмети першої необхідності.

Читайте РБК-Україна в Google News
Метинвест
NEWS
20-й день війни Росії проти України. Що відбувається зараз: онлайн
20-й день війни Росії проти України. Що відбувається зараз: онлайн
DAILY
Загрози або пропаганда. Чи застосує Росія зброю масового ураження
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Загрози або пропаганда. Чи застосує Росія зброю масового ураження