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"Метинвест" Ахметова запустил производство макетов военной техники

Фото: "Метинвест" Ахметова запустил производство макетов военной техники (пресс-служба)
Автор: Сергей Новиков

Группа "Метинвест" наладила производство радиолокационных станций и артиллерийских орудий. Это конструкции предназначены для заблуждения агрессора и заставляют его использовать высокоточные боеприпасы для уничтожения этих макетов вместо техники сил обороны Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение компании.

ВСУ уже получили 250 таких макетов в рамках "Стального фронта Рината Ахметова".

"Главная задача этих сооружений – спасать жизнь военнослужащих. Каждая ракета, каждый снаряд, каждый дрон, который агрессор использует на объект из металла и фанеры – это уменьшение его возможности использовать эти боеприпасы против техники и личного состава ВСУ. Метинвест благодаря команде профессионалов смог наладить производство макетов в сжатые сроки. Для нас это лишь небольшая часть вклада, которая может сделать частная компания в общую цель - победу Украины", - отметил операционный директор группы "Метинвест" Александр Мироненко.

Производство конкретных моделей инженерных сооружений происходит в тесном взаимодействии со специалистами ВСУ и зависит от потребностей фронта. Внешне макеты не отличаются от настоящей техники: для достижения точности инженеры Метинвеста исследовали все физические параметры реального оборудования, и создали их точные эскизы.

Макеты, переданные на ключевые направления фронта, уже не раз обманывали агрессора и становились мишенью, спасая подлинное оборудование и жизнь украинских воинов. Специалисты "Метинвеста" вместе с военными постоянно усовершенствуют модели для их максимальной эффективности.

Как известно, с начала полномасштабной войны "Метинвест" направил на помощь ВСУ и украинцам уже 4 миллиарда гривен. Из этой суммы более 2 млрд грн – это помощь бойцам в рамках "Стального фронта".

 

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