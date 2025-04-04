"Метинвест" Ахметова вошел в десятку несокрушимых работодателей Украины

В нынешних условиях Украина имеет парадоксальную ситуацию на рынке труда: с одной стороны - высокий уровень безработицы, с другой - кадровый дефицит. Так сложилось из-за того, что предприятиям не хватает квалифицированных работников, но навыки соискателей часто не соответствуют запросам работодателей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу "Метинвеста".

Впрочем, на рынке есть компании, которые даже во время войны предлагают людям безопасные условия и достойную оплату труда, заботу о психическом здоровье, возможности для карьерного роста, социальный пакет и систему поддержки. Такие компании и вошли в рейтинг "несокрушимых", который подготовило издание "Деловая столица".

Кроме условий труда, издание обращало внимание на то, как HR-команды работодателей работают с коллегами-военными, а самый высокий шанс попасть в рейтинг имели компании с успешным опытом диджитализации и внедрения ИИ-инструментов.

По данным издания, несмотря на огромные убытки в результате российской агрессии, "Метинвест" остается одним из крупнейших и самых ответственных работодателей в Украине: компания регулярно индексирует зарплаты работников, и придерживается справедливой системы вознаграждений.

На вызовы рынка труда, связанные с кадровым дефицитом, "Метинвест" отвечает переобучением работников, привлечением новых кадров и трудоустройством ветеранов. Также компания создала собственный университет "Метинвест Политехника", который готовит квалифицированных специалистов европейского уровня.

В целом Группа инвестировала 513 млн грн в создание материальной базы и развитие университета. В 2024 г. заведение впервые выпустило 143 магистров, большинство из которых - сотрудники Группы, которые планируют развиваться в профессии.

"До полномасштабной войны в Метинвесте работали почти 111 тыс. человек. После потери активов осталось более 50 тыс. работников, из которых почти 10 тыс. прошли через ВСУ. Сейчас в армии служат более 8 тыс. сотрудников, а тысяча человек вернулись с войны и приступили к работе в компании. На промышленных предприятиях Метинвеста открыто около 4 тыс. вакансий", - отметила директор по устойчивому развитию и взаимодействию с персоналом "Метинвеста" Татьяна Петрук.

По ее словам, для поддержания рабочих процессов компания работает в нескольких направлениях. Во-первых - это переобучение: сотрудники за счет компании получают дополнительные профессии, что позволяет им выполнять различные задачи и компенсировать нехватку персонала. Также "Метинвест" привлекает новых работников, для формирования кадрового резерва, и работает с ветеранами войны - им предлагают обучение и трудоустройство, помогают адаптироваться к мирной жизни и интегрироваться в рабочие процессы.

Напомним, ранее "Метинвест" Рината Ахметова вошел в рейтинг лучших работодателей Украины - за ветеранскую программу и программы переквалификации, которые предлагает вуз компании "Метинвест Политехника". Также компания заняла первое место в рейтинге крупнейших частных бизнесов Украины, с выручкой 270,5 млрд грн в 2023 году, и вошла в рейтинг лучших работодателей Украины 2024 года.