"Метинвест" Ахметова вложил 200 млн в модернизацию медучреждений Кривого Рога

В рамках проекта, который стартовал в 2023 году, "Метинвест" выполнил строительные работы в больнице №3: модернизировал первый этаж поликлиники и рентгенологическое отделение, а также обустроил укрытие на 350 человек. На проведение масштабных работ компания направила почти 125 млн грн.

Также компания выделила 61,6 млн грн на ремонт больницы №7. Работы предусматривают капитальное обновление фасада, замену окон, утепление цоколя, внутренние ремонты, модернизацию коммуникаций и создание удобств для маломобильных пациентов. Продолжительность проекта - 24 месяца.

Председатель Совета обороны города Александр Вилкул говорит, что партнерство с "Метинвестом" позволяет реализовывать критически важные для громады медицинские проекты.

В больнице №3 уже создается современное поликлиническое отделение, а больница №7, которая обслуживает более 150 тыс. жителей города и окружающих территорий, получит полностью обновленный стационар.

Ранее сообщалось, что "Метинвест" привлек также 24 млн евро для инвестиций в производство в Кривом Роге. Деньги пойдут на модернизацию Северного ГОКа - в частности, на новое оборудование финской компании Metso.

Всего с 24 февраля 2022 года компания вложила более 28 млрд гривен инвестиций.